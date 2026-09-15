香山論壇首日　台灣問題成為討論焦點

以“中美建設性戰略穩定關係”為題的高端訪談現場，中美學者圍繞台灣問題展開激烈交鋒。（中評社圖片） 中評社北京9月16日電（記者 林艷）美國海軍分析中心研究員馮德威15日在北京香山論壇上直言，美方若採取北京不認同的涉台政策，並非不瞭解中方立場，“而可能是因為他們不同意”。主持人、復旦大學國際問題研究院院長吳心伯當場回應，美方確實瞭解中方立場，卻長期“沒有認真對待”，比如中方強烈反對對台軍售，美方卻照賣不誤。同場的中國前駐美大使崔天凱則強調，台灣問題是紅線中的紅線，“你們最好相信，我們是認真的。”



第十三屆北京香山論壇15日至17日在北京國際會議中心舉行。首日會場內外，台灣問題成為討論焦點。



上述交鋒出現在以“中美建設性戰略穩定關係”為題的高端訪談。問答環節中，中國國際電視台（CGTN）記者提問，中方在中美高層會談及近期兩軍會談中都重申台灣問題是紅線，但美方仍主張對台軍售，華府對台灣問題的認識是否足夠清楚？



馮德威表示，美國準確瞭解中國在台灣問題上的立場，美方若採取北京不認同的政策行動，並不是因為不瞭解，“而可能是因為他們不同意這一立場”。



崔天凱回應說，中方在台灣問題上的立場極其清晰、始終如一，“這是紅線中的紅線，是核心利益”。他表示期待美方拿出新的思考，但“我們不幻想事情會一帆風順”。他並指出，中國最終實現完全統一，將一勞永逸解決台灣問題，為台海帶來持久穩定，這同樣符合美國的利益。



吳心伯指出，美方確實瞭解中方立場，但長期沒有認真對待，中國強烈反對美國對台軍售，美方卻照賣不誤。他判斷，今後美方將不得不越來越認真地看待中國在台灣問題上的立場。馮德威隨即提醒，這不是兩國元首之間就能解決的事，美國國會有表決權，並已通過《台灣關係法》，決策過程非常複雜。崔天凱補充說，中國全國人大也通過了一部法律（《反分裂國家法》），將依法行事。



馮德威隨即回應：“你們的全國人大要有紀律得多”，吳心伯則指出：這意味著具備更強的力量、更加團結，“請小心了”！



崔天凱在對話中還提到，英文裡的“信任”也意味著相信對方所說的話是真實的。“當我們說台灣問題是‘紅線中的紅線’時，你們最好相信，我們是認真的。”他解釋，國家主權、統一和領土完整，對中國而言是核心利益問題。

