學者：世界越亂　多邊論壇越要止損

中共中央黨校（國家行政學院）國際戰略研究院副院長樊吉社（中評社 海涵攝） 中評社北京9月15日電（記者 王教仁）中共中央黨校（國家行政學院）國際戰略研究院副院長樊吉社15日參加第十三屆北京香山論壇時表示，展望未來不能過於樂觀，世界在變得更好之前，有可能會變得更壞。面對戰爭頻發、大國對抗以及全球治理機制應對乏力，各國需要坐下來交換看法，阻止局勢繼續惡化，盡可能做好“止損”。



樊吉社將當前國際形勢概括為三個方面：世界有點亂，全球治理的制度性安排應對乏力，多邊論壇可以發揮一定作用。



談及當前世界之亂，樊吉社援引瑞典一所大學的研究項目表示，2025年全球發生65場衝突，是第二次世界大戰以來的最高數字。過去難以想象的戰爭頻發，如今正在成為新的常態，許多戰爭也難以在短期內得到解決。



混亂同樣反映在國際經貿領域。他表示，十年前各國討論經貿關係時，關注的是如何降低關稅、減少非關稅壁壘和促進經貿往來；如今，關稅卻成為最流行的詞匯，各國都在考慮如何應對關稅戰，甚至利用關稅向其他國家施加壓力。



大國關係也發生了明顯變化。樊吉社指出，冷戰結束後的30多年裡，大國通過協調合作應對地區和全球性風險，一度被視為常態；現在，競爭與對抗卻成為大國關係的主要特徵。過去人們認為世界會越來越開放，展望未來，世界卻可能變得越來越封閉。各國都在調整政策，世界也似乎變得越來越混亂。



國際形勢趨於複雜的同時，現有多邊機制的應對能力卻顯得不足。樊吉社表示，世界主要國家在聯合國框架內，越來越難以就地區和全球性問題達成基礎共識，聯合國的作用隨之下降。



在國際經貿領域，世界貿易組織原本承擔調解各國經貿爭端的功能，但現在幾乎沒有國家尋求通過世貿組織解決問題，世貿組織處於難以正常運轉的狀態。國際貨幣基金組織和世界銀行過去在全球金融問題上具有很高的能見度，如今外界對其正在發揮什麼作用已不甚瞭解。

