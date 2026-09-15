兩岸媒體人走進會寧　紅軍戰士後人寄語青年

紅軍戰士後人何芳軍展示他父親的照片（中評社 黎人愷攝） 中評社會寧9月15日電（記者 黎人愷）全國台聯2026年兩岸媒體人參訪團15日來到甘肅會寧縣，參觀中國工農紅軍會師舊址。紅軍老戰士後人何芳軍向參訪團一行表示，希望下一代中國青年扛起新時代的責任，做好新時代長征的引路人。



2026年是中國工農紅軍長征勝利會師90周年。1936年10月，紅一方面軍和紅四方面軍在甘肅會寧縣城勝利會師。會師舊址園區內，紅軍會師紀念塔矗立，俯瞰整座會寧城。塔身鐫刻的題字 “中國工農紅軍第一二四方面軍會師紀念塔”，由中共第二代中央領導集體核心鄧小平1986年題寫。



參訪團還參觀了紅軍司令部、紅軍大學、會師聯歡會舉辦地的舊址。各個區域擺放著當年紅軍高級領導人在此駐扎時的陳設，並展出紅軍戰士當年使用過的物品，讓參訪團身臨其境感受到當年的氛圍。



紅軍老戰士後人何芳軍的父親生於1915年，隨紅軍走完長征全程。何芳軍與參訪團成員交流時表示，希望更多的下一輩年輕人啊永遠銘記革命歷史，永遠發揚紅軍長征精神，讓紅軍長征精神代代相傳。希望下一代中國青年扛起新時代的責任，做好新時代長征的引路人。



講解員李俊豐對參訪團成員說，許多來參觀的港澳台客人問她，當年紅軍如何面對缺衣少食的條件與惡劣的自然環境。她的解釋是，長征是一次理想信念的偉大遠征，長征是一次檢驗真理的偉大遠征，長征還是一次喚醒民眾的偉大遠征，是拼搏的精神讓紅軍走下去。她表示，歡迎港澳台同胞來到會寧走一走，看一看當年的歷史。



全國台聯2026年兩岸媒體人甘肅行於10日至17日進行，來自兩岸三地20多名媒體人將圍繞鄉村振興、民族風情、生態環境等主題，參訪甘肅省蘭州市、榆中縣、會寧縣等多個地區。

