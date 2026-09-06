快評：中國以實力和意志說話　美國最好相信

崔天凱昨天在北京香山論壇上指出，當我們說台灣問題是“紅線中的紅線”時，你們最好相信，我們是認真的。（中評社 王教仁攝） 中評社快評／前中國駐美大使崔天凱昨天在北京香山論壇上指出，英文裡的“信任”（trust）有一個含義，就是你相信對方所說的話是真實的。當我們說台灣問題是“紅線中的紅線”時，你們最好相信，我們是認真的。



崔天凱上述這句話，讓人想起另一段名言。2021年3月18日，中美阿拉斯加會談，時任中共政治局委員、中央外辦主任的楊潔篪在開場白中對美方表示：“你們沒有資格在中國面前說，你們從實力的地位出發同中國談話。二十年前、三十年前你就沒有地位講這個話，因為中國人不吃這一套！”



“中國人不吃這一套”，以及 “你們最好相信，我們是認真的”，都是外交辭令之外的大白話，是中方對美方展現的強硬姿態。而支撐這些大白話、支撐這些強硬姿態的，是中國的實力和意志。這些年的不斷博弈，美方清楚中國的確擁有足夠反制美國的實力和籌碼。



台灣問題是中美關係中最敏感、最核心的問題，也是檢驗中美實力的試金石。中方認真看待美方不支持“台獨”的各項聲明，希望美方恪守承諾，但沒有幻想事情會很容易。台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線！中國以實力和意志說話，美國最好相信。