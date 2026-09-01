藍白竹縣紛擾沒外溢？郭正亮：館長的話很正確

中評社台北9月16日電／台中市長盧秀燕13日為無黨籍市議員站台時拋出在野大聯盟構想，更喊話眾人要團結合作，才能讓人民出頭天。前“立委”郭正亮指出，苗栗縣長鍾東錦、新竹市長高虹安、桃園市長張善政都不受竹縣影響，愈來愈多人從2028的戰略大角度來思考問題。



中時新聞網報導，郭正亮14日在《亮話天下》節目指出，鍾東錦是全台灣第一個跳出來說：柯文哲這個人不會貪污！公開幫柯P背書的藍營首長。所以鍾東錦為什麼不用擔心新竹縣藍白分裂外溢的問題？因為他早就處理完了。鍾東錦是國民黨的縣市長裡面，跟民眾黨關係最好的，他不只跟柯文哲有交情，還用了民眾黨的人當副縣長，現在他完全沒有受到藍白在竹北分裂的影響。照理講他就在新竹縣隔壁，很容易外溢不是嗎？完全沒有影響！



另外一個就是新竹市長高虹安，國民黨主席鄭麗文陪她去登記參選連任，高虹安跟國民黨的關係也非常好，所以也沒有外溢到新竹市。照理講，桃竹苗，應該要外溢？結果沒有，張善政也努力在修好跟民眾黨的關係，鍾東錦、高虹安也是。所以他覺得事在人為，在野團結還是有機會，盧秀燕公開主張要形成在野大聯盟，因為在野黨不只國民黨跟民眾黨，還有新黨、親民黨等，還是要尊重大家。所以盧秀燕喊了一個大口號：在野大聯盟！“我覺得這個戰略方向都是對的。”



郭正亮強調，愈來愈多人從2028的戰略大角度來思考問題，最近也看到館長在“修正”，講的話很道地：柯文哲要得到公正審判，沒有政黨輪替，怎麼做得到？他很高興館長講了這話，這是正確的，沒有政黨輪替，柯文哲不可能得到公正的審判！