韓正：反對一切復活軍國主義的圖謀和行徑

9月15日，國家副主席韓正出席第十三屆北京香山論壇歡迎晚宴並致辭。新華社 中評社北京9月16日電／9月15日，國家副主席韓正出席第十三屆北京香山論壇歡迎晚宴並致辭。



新華社報導，韓正表示，當前世界百年變局加速演進，國際形勢變亂交織。面對世界之變、時代之變、歷史之變，習近平主席提出構建人類命運共同體理念和四大全球倡議，為解決人類面臨的共同問題指明了方向。儘管當今世界面臨複雜挑戰，但和平、發展、合作、共贏的時代潮流不可阻擋，世界多極化、經濟全球化的大勢不可逆轉，各國人民要求實現發展和安全的願望更加迫切，追求國際公平正義的呼聲更加強烈。



韓正提出四點建議。一是堅持維護聯合國憲章宗旨和原則，堅持主權平等，反對干涉內政，反對動輒使用武力或以武力相威脅，防止世界退回弱肉強食的叢林法則。



二是堅持真正的多邊主義，尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度，尊重各國合理安全關切，構建更具包容性、公平性、可持續性的全球治理模式。



三是堅持通過對話協商化解分歧和爭端，支持一切有利於和平解決危機的努力，以對話增互信、解紛爭、促安全，防止衝突升級和蔓延。



四是堅持以人為本、科技向善，面對蓬勃發展的新興技術，要加快完善人工智能、網絡空間、外空等新興領域治理規則，加強開放合作，服務全球和平與發展事業。



韓正指出，中國作為負責任大國和最大的發展中國家，始終將自身發展置於人類發展的坐標係，以中國式現代化為世界的和平穩定和發展繁榮作出應有貢獻。



中國始終是和平的力量，積極探索新時代大國正確相處之道，以實際行動支持推進國際和平事業，帶頭做世界和平的“穩定器”。



中國始終是正義的力量，堅決捍衛二戰勝利成果和戰後國際秩序，反對一切復活軍國主義、危害地區安全穩定的圖謀和行徑，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展。



中國始終是進步的力量，堅持在開放發展中與世界分享機遇、實現共贏，攜手推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，促進不同文明交流互鑒。



韓正表示，北京香山論壇創立20年來，始終秉持“平等、開放、包容、互鑒”理念，為凝聚安全共識、促進防務合作、維護地區和平穩定發揮了重要作用。本屆論壇以“凝聚穩定共識、同促安全治理”為主題，具有重要的現實意義。希望與會嘉賓在論壇期間深入交流，為促進國際安全合作，維護世界和平穩定作出新的貢獻。



中央軍委副主席張升民、國防部長董軍出席歡迎晚宴。



出席論壇的近100個國家、地區和國際組織官方代表等參加晚宴。