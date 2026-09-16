特朗普挑起英國分裂危機　美英特殊關係新考驗

2026年7月20日，伯納姆在英國倫敦唐寧街10號首相府前發表講話。（新華社資料圖片） 中評社北京9月16日電／威爾士、蘇格蘭和北愛爾蘭三地首席部長14日在英國威爾士首府卡迪夫舉行會晤並發表聯合備忘錄，就共同致力於脫離英國、重新加入歐盟達成一致。輿論注意到，三地首席部長發表聯合備忘錄正值美國總統特朗普到訪愛爾蘭、大談“愛爾蘭統一”之後，時機微妙。



據新華社援引英國媒體報導，威爾士、蘇格蘭和北愛爾蘭三地聯合備忘錄稱，“威斯敏斯特時代即將終結”，地區“政治格局正在發生變化”，呼籲英國政府為憲政變革“做好準備”、承認各方“自決權”。這是自20世紀90年代英國實施權力下放制度以來，三個地方政府首次連手向以威斯敏斯特為核心的英國中央治理體系公開發起挑戰。



有輿論認為，三地首席部長發表聯合備忘錄的時機十分微妙。就在三地首席部長舉行會晤前，美國總統特朗普於12至13日到訪愛爾蘭。而這場原本以外交事務和個人行程為主的訪問，因特朗普大談“愛爾蘭統一”問題掀起輿論波瀾。



特朗普12日稱，很希望看到愛爾蘭與（英國的）北愛爾蘭“實現統一”。這一言論引發英國政界強烈反對，英國改革黨黨首奈傑爾•法拉奇、英國保守黨黨首凱米•巴德諾赫等都對特朗普的言論進行批評，強調北愛爾蘭是英國不可分割的一部分，其未來應由北愛爾蘭人民自行決定。



不過，相關批評並未讓特朗普“改口”。他13日再次表態，支持北愛爾蘭脫離英國，“與愛爾蘭統一”。特朗普連續兩日高調發聲，加之威爾士、蘇格蘭和北愛爾蘭三地連手尋求“脫英”，一系列觸及英國主權和領土完整的動向迅速成為輿論焦點。



英國利物浦大學政治學教授喬納森•湯奇在接受新華社記者採訪時說：“當前，蘇格蘭、威爾士、北愛爾蘭多地主要政黨紛紛表達‘脫英’訴求，特朗普又公開支持北愛爾蘭和愛爾蘭‘統一’，這讓英國政府有些難以應對。”



北愛爾蘭問題關乎地方民眾對自身政治歸屬的選擇，是英國政治中最為敏感的議題之一。20世紀上半葉，愛爾蘭南部26個郡脫離英國統治成為獨立國家，北部6個郡則繼續留在英國，形成今天愛爾蘭共和國與英國北愛爾蘭地區並存的格局。此後，北愛爾蘭內部圍繞憲政歸屬和政治身份的分歧長期存在，並於20世紀60年代末演變為持續近30年的暴力衝突。



1998年，《貝爾法斯特協議》簽署，數十年的暴力結束。該協議規定如果“大多數投票者明顯希望”北愛爾蘭從英國分裂，則應舉行公投。