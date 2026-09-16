國台辦9月16日例行新聞發布會全文

國台辦發言人朱鳳蓮在9月16日國台辦新聞發布會上答問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月16日電（記者 陳思遠）國台辦發言人朱鳳蓮16日在例行新聞發布會上就台灣彰化師範大學副教授提出探討“一國兩制”台灣方案、台當局抹黑攻擊大陸出入境管理新規、陸委會稱大陸透過4大手段對台推動“未統一先行使管轄權”戰略、日本多個跨黨派親台政客組團竄台、台海諜戰劇《交鋒》播出引兩岸關注、民進黨強推“去中國化”致台灣學生歷史認知混亂及近期兩岸各類交流活動等熱點議題回答記者提問，以下是問答全文：



朱鳳蓮：歡迎大家參加國務院台辦新聞發布會，現在開始提問。



新華社記者：第六屆“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”近日在新疆舉行，受到兩岸輿論高度關注。請介紹有關情況。



朱鳳蓮：9月11日至12日，第六屆“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”在新疆烏魯木齊成功舉辦，海峽兩岸有關方面、黨派團體負責人及代表，專家學者及台胞台青代表120餘人參加活動。



中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤出席活動開幕式並致辭，呼籲兩岸同胞矢志不渝為統一大業勠力進取、堅持不懈為共同福祉攜手打拼、自強不息為民族復興團結奮鬥。新疆維吾爾自治區黨委書記陳小江在致辭中介紹了新時代黨的治疆方略引領新疆經濟社會發展取得的重大成就，表示將持續深化新疆與台灣各領域交流合作、為兩岸融合發展添薪助力。



與會嘉賓圍繞“和平發展、守護家園、團結奮鬥、共謀復興”主題深入交流研討，形成五項重要共識，包括：堅守民族大義、促進同胞心靈契合，反對分裂干涉、堅定守護共同家園，共享廣闊機遇、深化兩岸融合發展，匯聚同胞力量、團結共謀民族復興，自覺挺膺擔當、譜寫復興偉業青春華章等，反映了兩岸同胞凝心聚力推進祖國統一、同心共創民族復興美好未來的共同心聲。



與會嘉賓參觀了新疆維吾爾自治區成立70周年主題成就展，參訪了世界領先的風電製造企業等，親見新疆社會安定和諧、發展動能強勁、民族團結進步、宗教和睦和順、文化繁榮發展、人民安居樂業的美好局面。他們紛紛呼籲堅持兩岸同屬一個中國、反對“台獨”分裂，兩岸同胞攜手共促統一、共謀復興；強烈要求民進黨當局解除對兩岸交流合作的禁限阻撓，全面恢復兩岸空中客運直航正常化、盡快恢復烏魯木齊等城市兩岸航班等，在島內社會引發共鳴。



《參考消息》記者：對於國台辦發言人回應台灣彰化師範大學一位副教授提出探討“一國兩制”台灣方案，表示樂見台灣民眾討論，陸委會稱，文中提出的數項條件大陸一條都不會同意。請問對此有何評論？



朱鳳蓮：祖國統一大勢滾滾向前、不可阻擋。實現兩岸和平統一，是中華民族之福。我們歡迎台灣同胞各抒己見、集思廣益，為“兩制”台灣方案提出具體意見建議。台灣同胞越早討論、越多討論“兩制”台灣方案的具體內容，就越能為台灣經濟社會發展帶來更多機遇，越能為自身帶來更多好處。



民進黨當局出於“台獨”分裂本質，將謀求政治私利凌駕於台灣同胞追求利益福祉之上，對兩岸民眾為兩岸前途發展交換意見設置障礙，居心險惡，不得人心。