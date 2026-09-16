香山論壇開幕　董軍提六大安全主張

中國國防部長董軍正在致辭（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月16日電（記者 王教仁）第十三屆北京香山論壇16日在北京開幕。中國國防部長董軍致辭並表示，要防止小分歧發酵為大矛盾、小摩擦演化為大衝突，不能讓“小圈子”利益綁架地區國家整體利益。此次主旨發言未直接提及台灣問題。



中國國防部長董軍在開幕式上作主旨發言。他表示，當今世界百年變局加速演進，全球治理走到不進則退的關鍵當口，國際安全處於脆弱階段。各國人民更加期盼建設一個持久和平、普遍安全的世界，走出一條對話而非對抗、結伴而非結盟、共贏而非零和的新型安全之路。



董軍圍繞加強全球安全治理提出六點主張，包括以新安全觀凝聚共識、以多邊主義維護穩定、以歷史清醒防範風險、以對話協商解決問題、以共同發展打牢基礎、以行動導向深化合作。



董軍指出，面對不斷增加的安全挑戰，傳統安全理論越來越難以解釋當今矛盾，零和博弈的陳舊思維也無法破解現實困境。各國應立足全人類安全福祉，摒棄偏見、超越私利，在相互尊重和交流互鑒中尋求解決之道。



談及多邊主義，董軍表示，世界動蕩變革之際，更加需要公正合理、均衡有效的安全治理體系，以維護全球戰略穩定，守住國際公平正義的基本準則。大國應帶頭擔當，中小國家應積極貢獻力量，聯合國應發揮應有作用。



董軍強調，應堅持真正的多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序和以《聯合國憲章》宗旨原則為基礎的國際關係基本準則。地區安全架構應兼顧域內各國的合理安全關切，支持地區國家自主掌握前途命運，不受外部強加的干涉。