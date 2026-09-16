陸委會稱“未統一先行使管轄權” 國台辦回應

國台辦發言人朱鳳蓮在9月16日國台辦新聞發布會上答問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月16日電（記者 陳思遠）陸委會主委邱垂正稱，大陸透過四大手段對台推動“未統一先行使管轄權”戰略，國台辦發言人朱鳳蓮9月16日在例行新聞發布會上表示，兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實不容改變，祖國終將統一、也必將統一的歷史大勢不可阻擋，台灣的前途命運只能也必須由包括台灣同胞在內的14億多中國人民共同決定。



有記者提問說，近日，陸委會主委邱垂正稱，大陸透過“行政與司法管轄內政化、國際體系一中原則化、對台民眾施行國民待遇化、離島與大陸沿海城市融合發展化”等4大手段對台推動“未統一先行使管轄權”戰略，台方立場是堅持台灣的未來必須由2300萬台灣人民共同決定。請問對此有何評論？



朱鳳蓮指出，世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實不容改變，祖國終將統一、也必將統一的歷史大勢不可阻擋，台灣的前途命運只能也必須由包括台灣同胞在內的14億多中國人民共同決定。



朱鳳蓮表示，民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，拒絕承認體現一個中國原則的“九二共識”，處心積慮幹擾阻撓兩岸交流，完全違背要和平、要發展、要交流、要合作的兩岸主流民意，遭到兩岸民眾的共同反對。



朱鳳蓮強調，我們的對台方針政策是明確的、一貫的。我們將堅定堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力幹涉，持續推動兩岸交流合作、融合發展，增進台胞利益福祉，堅定推進祖國統一進程。



（後方支援記者：張迎春）