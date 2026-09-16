國台辦答中評：抹黑出入境新規誤導民眾

國台辦發言人朱鳳蓮在9月16日國台辦新聞發布會上答問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月16日電（記者 陳思遠）民進黨當局持續對大陸15日施行的出入境新規抹黑攻擊，陸委會甚至示警島內“5類人”前往大陸要留意出入境風險。國台辦發言人朱鳳蓮16日在例行新聞發布會上回答中評社記者提問表示，規定主要健全出境安全風險防範制度，民進黨當局危言聳聽，造謠抹黑，誤導民眾，用心險惡。



《國務院關於出境入境管理的規定》於9月15日施行。朱鳳蓮介紹，《國務院關於出境入境管理的規定》的出台與實施，是為了規範出境入境管理，保障出境入境人員的合法權益，維護國家主權、安全、發展利益。



朱鳳蓮說，規定主要健全出境安全風險防範制度，明確出境入境申請事由應當真實、合法，規範出境入境中介服務等。該規定有利於維護兩岸民眾往來的合法權益，為台灣同胞往來大陸營造更好的法治環境。廣大台灣同胞合法合規往來大陸旅遊、探親、參訪、交流，一定會乘興而來，盡興而歸。



“民進黨當局危言聳聽，造謠抹黑，誤導民眾，用心險惡。”朱鳳蓮表示，他們處心積慮禁限兩岸交流往來，用打壓、恐嚇、造謠等手段阻擋兩岸同胞走近走親，害怕他們製造的信息繭房不斷被戳破、構建的虛假“台獨”敘事不斷被揭穿。



“今年1至6月台灣同胞來大陸285萬人次，同比增長24.9%，往來兩岸的台灣同胞絡繹不絕，以最明確的行動證明民進黨當局禁限阻撓的荒謬可笑。”朱鳳蓮說。