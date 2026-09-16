蕭美琴重提防務支出提升　國台辦：定遭反對

國台辦於9月16日上午舉行例行新聞發布會（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月16日電（記者 陳思遠）台行政部門通過的2027年度防務預算與特別預算占GDP接近4%，蕭美琴重提賴清德允諾會將防務支出提升至GDP的5%。國台辦發言人朱鳳蓮16日表示，民進黨當局窮兵黷武，不僅擠占島內民生社會福利開支，損害台灣民眾切身利益，更將台灣一步步帶向更危險的境地。



朱鳳蓮表示，民進黨當局為一黨政治私利，妄圖“以武謀獨”、“倚美謀獨”，變本加厲揮霍台灣民眾血汗錢，在窮兵黷武的邪路上狂奔，不僅擠占島內民生社會福利開支，損害台灣民眾切身利益，更將台灣一步步帶向更危險的境地，讓台灣民眾成為“台獨”炮灰。這種害台毀台、自取滅亡的行徑，一定會遭到台灣民眾的強烈反對。



還有記者注意到有台媒報導，民進黨當局網絡部隊“資通電軍”計劃在2027年度防務預算中砸下9593萬元新台幣，組建所謂“網絡獵捕團隊”，聲稱要“主動發現並肅清大陸黑客長期潛伏、持續破壞”的威脅。



朱鳳蓮指出，民進黨當局操縱“資通電軍”頻繁攻擊、破壞大陸網絡設施，干擾社會秩序、損害民眾利益，大陸公安機關2025年6月起對其有組織網絡違法犯罪行為實施集中打擊。他們跳出來挑釁滋事，純屬不自量力。



朱鳳蓮表示，公安機關將堅決維護國家安全和有關企業、人民合法權益，依法採取有效措施打擊有關違法犯罪行為。