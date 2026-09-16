香港公佈五年規劃　共五項主要目標

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 香港特區行政長官李家超16日上午在立法會公布《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026－2030年）》（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月16日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超16日上午在立法會公布《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026－2030年）》。規劃提出五個主要目標，包括經濟發展取得新突破、國際競爭力和影響力持續提升、北部都會區建設加速提效、民生福祉顯著改善、融入和服務國家發展大局取得重大進展。



規劃第一篇題為“開創新局 打開新篇章”。該篇提到，香港五年規劃秉持的理念是：堅持“一國兩制”方針、堅持民生為本、堅持行政主導、堅持改革創新、堅持“有效市場”和“有為政府”相結合、堅持統籌發展和安全、堅持規劃務實有為。



規劃提出，五年規劃的主要目標包括，第一，經濟發展取得新突破。鞏固提升“四中心、一高地”，即鞏固和提升香港作為國際金融、航運、貿易中心及國際航空樞紐地位，加快建設國際創新科技中心，並打造國際高端人才集聚高地，促成科技與產業深度融合的經濟結構，以推動經濟高質量發展。強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產及財富管理中心、國際風險管理中心功能，構建大宗商品交易生態圈和高增值供應鏈服務中心。深化金融創新，以金融賦能產業，積極發展綠色金融、數字金融等高端金融服務。



第二，國際競爭力和影響力持續提升。深化國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心建設，香港作為亞太區國際法律及解決爭議服務中心的影響力顯著增強。推動香港作為中外文化藝術交流中心，文體旅融合發展更蓬勃。擴大優質高等教育，吸引更多非本地學生來港就學及全球頂尖人才和創新團隊落戶香港，提高經濟發展動能和提升國際競爭力。



第三，北部都會區建設加速提效。以北部都會區作為高等教育和創新科技發展的主要增長引擎，推動教育、科技、人才一體化發展，透過產業園區、大學，以及科研機構協同發展，形成“產、學、研”²深度融合的創新生態圈。同時以智慧城市理念規劃交通、房屋、綠化及公共設施，完善生活配套，將北部都會區發展為宜居宜業宜遊的大都會，進一步強化香港整體競爭力與可持續發展動能。



第四，民生福祉顯著改善。持續改善社會民生，優化公共服務，提升醫療、教育、房屋、安老等民生領域的服務水平。加強勞工權益保障，完善就業支援措施，社會保障體系更精準到位。加快智慧城市建設，生活環境更宜居宜業，市民獲得感、幸福感、安全感持續增強。



第五，融入和服務國家發展大局取得重大進展。積極參與國家重大戰略，深化粵港澳大灣區建設，推進前海、南沙、河套重大合作平台建設，加強與內地城市在科技創新、產業協作、基礎建設互聯互通方面的合作，對標國際高標準經貿規則，構建粵港澳大灣區規則銜接試驗田，更好擔當國家高水平對外開放的“超級聯繫人”和“超級增值人”角色。深度參與高質量共建“一帶一路”，拓展全球合作網絡，說好中國故事，為國家構建“雙循環”新發展格局和進一步深化改革開放貢獻香港力量。



報告列出了五年規劃的主要指標，其中大部分被標註為“預期性”，而北部都會區“熟地”五年產出量（公頃）達到900（2026－27至2030－31年度），被列為“約束性”指標。另有四項環境保護指標被列為“約束性”。