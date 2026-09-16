香港五年規劃聚焦創科人才　構建科研新格局

香港特區行政長官李家超16日上午在立法會公布《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026－2030年）》（中評社 盧哲攝） 香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月16日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超16日上午在立法會公布《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026－2030年）》。規劃聚焦國際創新科技中心及國際高端人才集聚高地建設，提出構建“三大創科園區、五大研發機構”新格局。



規劃表示，在香港擁有五所全球百大高等院校的基礎上，聚焦國際前沿科技領域，強化原始創新基礎科研實力，為全面建設香港為國際創新科技中心築牢根基。積極推進“北中南”三大創科園區和五大研發機構建設，構建全球“產、學、研”協同創新平台，打造具國際競爭力的科技產業先進研發中心和中試轉化基地，匯聚全球頂尖人才和科研資源積極發展具香港特色的新型工業化產業體系，壯大新興產業和布局未來產業，建設具全球影響力的醫療創新樞紐。



規劃提出，2030年後，基本建成立足粵港澳大灣區、輻射全國、聯通世界的國際創新科技中心，形成以企業為主體、獨角獸為牽引、現代金融為賦能，充分發揮世界一流院校科研優勢的科技創新與產業創新融合發展新體制新格局。



規劃表示，要優化創新科技發展體制。包括加速對接國家重點科技戰略、發揮大學基礎研究和重大科技突破策源地作用，用好全國重點實驗室及InnoHK平台等優勢資源，提高體系化創新能力；完善創新人才發掘、選拔、培養機制，更好支持科技人才發展（尤其青年），加快培育戰略科技人才；強化企業創新主體地位。



規劃強調，要構建“三大創科園區、五大研發機構”新格局。推進建設“三大創科園區”，即河套深港科技創新合作區香港園區和新田科技城、科學園，以及數碼港。實施河套深港科技創新合作區“一河兩岸、一區兩園”高質量發展，促進創新要素在深港兩園跨境流動，推動科研機構、創科企業及專業服務在區內集聚。



推進建設“五大研發機構”，即香港生產力促進局、香港應用科技研究院、香港微電子研發院、香港人工智能研發院及生命健康研發院。完善香港公營研究體系布局，提升香港創科體系效能。



規劃目標是，至2030年，香港園區與深圳園區基本形成高效創新協同機制，穩步朝著成為世界級科技創新樞紐的最終目標邁進，與南部聚焦數字技術（包括人工智能、網絡安全、區塊鏈和金融科技等）的數碼港，以及位於中部聚焦生命健康、先進製造等硬科技及企業培育的科學園共同構成香港“北中南”三大創科園區發展格局。



規劃提到，要推進新型工業化，加快創新科技產業發展。因地制宜推進新型工業化，圍繞創新科技優勢和市場需求，構建具香港特色的新型工業化產業發展體系，主要包括：促進傳統產業利用創科升級轉型；發展壯大具策略價值的新興產業；布局未來產業；以及更好發展生產性服務業。



在落實策略上，集中鞏固傳統優勢產業（如食品加工、精密製造、鐘錶珠寶、紡織成衣等）基礎的同時，推動高端化、智能化，以及綠色化升級；新興產業作為中期增長引擎，需重點扶植，集中資源發展壯大生命健康、人工智能與機械人、微電子、先進製造等，加速發展中試環節，對接國際認證並設立成果轉化平台，善用粵港澳大灣區其他城市完備的生產基礎，建設下游製造的供應鏈。



加快培育航天科技、海洋科技、低空經濟等領域的產業化發展，為下一輪新產業新賽道如商業航天創新突破儲備動能，作好準備。



規劃還提出，推動人工智能作為香港未來發展的重要產業；推動自動駕駛車輛在香港的發展。