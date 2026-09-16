香港五年規劃：加快北部都會區建設

香港特區行政長官李家超16日上午在立法會公布《香港特别行政区经济和社会发展第一个五年规划（2026-2030年）》（中評社 盧哲攝） 香港特區行政長官李家超16日上午在立法會公布《香港特别行政区经济和社会发展第一个五年规划（2026-2030年）》 中評社香港9月16日電（記者 盧哲）香港特區政府16日正式公布《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026－2030年）》。規劃提出，加快北部都會區建設。以“南金融、北創科”願景引領香港未來空間布局，北部都會區將以大學城、創科、產業和宜居宜業宜遊為發展目標的發展布局，實現教育、科技、人才一體化發展。



規劃第三篇題為“加快北部都會區建設 引領空間格局優化”。規劃表示，推展北都大學城、新田科技城、河套深港科技創新合作區香港園區等建設，成就北部都會區作為高水平專上教育發展、科技創新與產業創新融合、國際高端人才集聚等重要戰略載體的使命。目標是要把北部都會區建設成為香港深度參與粵港澳大灣區建設、主動融入和服務國家發展大局的主平台，發展新質生產力的新引擎。



北都大學城方面，規劃提出打造集“人才培養、科學研究、成果轉化、產業發展”為一體的國際化大學城，推動“產、學、研”協同發展和教育、科技、人才一體化發展。



北都大學城共有三個大學城，分別為新田大學城（位於新田科技城和牛潭尾新發展區）、洪水橋大學城（位於洪水橋╱廈村新發展區）和打鼓嶺大學城（位於打鼓嶺新發展區，前稱“新界北新市鎮”）。



規劃表示，各大學城依其獨特定位，以“一城五元素”為發展理念，涵蓋教育、科技、產業、人才和城市建設五個元素協同發展。透過提速擴容、匯聚資源、有序部署，穩步推動三個大學城全面發展。



在現有基礎上，優先推動新田、洪水橋大學城建設。洪水橋大學城於2026年啟動其校園區用地的分配工作，支持院校在2027至2028年率先進駐，打造具標誌性的示範項目。



新田大學城會以醫學、生命健康科技、人工智能、機械人、微電子和新興產業發展作定位，成為未來香港創科產業發展的心臟地帶。科技區及產業區涵蓋河套深港科技創新合作區、新田科技城，成為人才匯聚的重要基地。



在未來五年，推進新田大學城的基礎建設，啟動建設香港科技大學醫學院及綜合醫教研醫院。同時聯動新田科技城和河套深港科技創新合作區香港園區，支持本地院校與海內外知名院校及科研機構合作及舉辦課程，建設聯合實驗室等科研設施，布局國家級科研平台，匯聚科技高質量發展力量。



洪水橋大學城以智能製造應用型專上教育及國際化人才培育中心作定位。發展多元產業，包括高端專業服務的商業樓面和提供生產性服務業配套。打鼓嶺大學城除了涵蓋教育、科技、產業、人才和城市建設協同發展外，將融入藝術和藍綠發展元素，並預留戰略發展空間作未來發展需要。



規劃提出，統籌推進北都大學城發展。協調政府、專上院校，以及社會多元投入。加快建設學生宿舍等具體配套設施。



規劃強調，要以科技引領“產、學、研”協同。實現河套深港科技創新合作區為世界級創科平台的目標，加快建設新田科技城、沙嶺數據園區、洪水橋、流浮山等產業區，加強科技服務機構、轉化平台發展，打造創新聯合體，促進科技創新與產業創新融合。



規劃還強調，構建協同生態，融合打通“產、學、研”鏈條。建立“基礎研究—技術攻關—成果轉化—產業孵化”完整鏈條。海內外院校和香港院校強強合作，推動形成“高校研發—灣區製造—港澳融資—國際市場”的產業模式，設置專業化技術轉移機構和創新科技基金。鼓勵北都大學城內的院校與周邊產業園結盟發展，由進駐企業與院校聯手轉化科研成果為市場商品，以大學城為發展主軸，全面完善生活配套布局，發揮高校人才集聚與創新引領作用，帶動北部都會區高質量發展，建設宜居宜業宜學的現代化新區。