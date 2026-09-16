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直擊東部戰區海軍某部艦載直升機跨晝夜訓練
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2026-09-16 13:38:09
中評社北京9月16日電／直擊東部戰區海軍某部艦載直升機跨晝夜訓練
來源：東部戰區
近日，東部戰區海軍某部奔赴某海域組織艦載直升機跨晝夜訓練。“起飛！”指揮員指令下達，引擎轟鳴聲響徹海天，數架艦載直升機相繼升空，直抵任務空域。
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