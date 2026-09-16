越南副總理兼防長：要加快南海行為準則談判

越南副總理兼國防部長潘文江（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月16日電（記者 王教仁）越南副總理兼國防部長潘文江16日在第十三屆北京香山論壇第一次全體會議“國際秩序與戰略穩定”上表示，越南主張全面落實《南海各方行為宣言》，加快“南海行為準則”的談判和簽署，在尊重國際法的基礎上以和平方式解決南海問題。



潘文江認為，維護戰略穩定需要建立戰略互信、遵守國際法，並發揮多邊機制的作用。國家之間存在競爭，但競爭不應壓縮合作空間。



潘文江指出，世界正處於充滿不確定性的轉折時期。人工智能、網絡、太空和無人系統等新技術，正在改變戰爭形態和國家間的競爭方式。與此同時，威脅或使用武力的行為增多，國際社會更需要通過對話維護和平、減少衝突風險。



潘文江表示，戰略互信不足是當前國際社會面臨的突出問題。各國應以真誠和善意建立信任，共同承擔維護和平的責任。大國能力越大，責任也越大；國家無論大小，都應相互尊重，照顧彼此的合法利益。潘文江認為，競爭並不意味著各方無法合作，關鍵在於能否以負責任的方式處理分歧。



對於國際秩序，潘文江強調，公平、包容的秩序應以國際法和國際機構為基礎。各方必須尊重《聯合國憲章》，維護主權平等和領土完整，不干涉別國內政，放棄在國際關係中威脅或使用武力，通過和平方式解決爭端。他指出，不尊重其他國家的主權、獨立和合法權利，只會加深分歧，增加衝突風險。



潘文江還主張發揮以聯合國為中心的多邊機製作用。他表示，東盟及有關各方應加強對話、預防衝突，在東南亞地區內外建立信任。談及南海問題時，他提出，應全面落實《南海各方行為宣言》，加快談判並簽署實質性、有效且可行的“南海行為準則”。越南一貫主張依據國際法，通過和平方式處理相關問題。



潘文江表示，越南讚賞中國提出的人類命運共同體理念、全球安全倡議和全球治理倡議。面對傳統與非傳統安全挑戰，各國難以獨自應對，更需要相互合作、管控分歧，避免走向對抗。



潘文江以越南的戰爭經歷說明維護和平的重要性。他說，戰爭結束數十年後，越南仍在尋找失蹤人員，並持續處理有毒化學物質對民眾健康和土地造成的影響。這些後果提醒各方，必須重視衝突帶來的長期代價。



潘文江表示，越南堅持獨立自主的和平外交政策，致力於維護地區和世界和平，主張通過對話協商解決爭端，在國際關係中不威脅或使用武力。