以代表問美國撤出中東會怎樣　沙伊香山論辯

伊朗武裝力量副總參謀長兼哈塔姆安比亞中央司令部副司令、准將穆罕默德·塔基·奧桑盧（中評社 海涵攝） 中評社北京9月16日電（記者 海涵）“如果美國撤離中東，中東地區會是怎樣的景象？”在第十三屆北京香山論壇第二次全體會議互動環節，一名以色列代表拋出這一問題，在主席台就坐的伊朗和沙特代表現場回應。



伊朗武裝力量副總參謀長兼哈塔姆安比亞中央司令部副司令、准將穆罕默德·塔基·奧桑盧將中東地區諸多複雜問題歸因於美國介入，直言中東“不需要美國進入”。



沙特阿拉伯王室費薩爾國王學術與伊斯蘭研究中心主席圖爾基·費薩爾親王則認為，即使沒有美國介入，伊朗與以色列之間的一些歷史遺留問題仍然存在，地區國家需要堅持不干涉內政原則、尊重國際法，並通過直接對話解決分歧。



第十三屆北京香山論壇16日舉行第二次全體會議，來自柬埔寨、白俄羅斯、沙特阿拉伯、伊朗、德國的防務官員或專家圍繞“局部衝突困境與解決之道”分享觀點。



在現場提問環節，一名以色列代表起身提問，“美國撤離中東之後，中東地區將呈現怎樣的景象？”



奧桑盧首先作出回應。他表示，答案“非常明確”，中東地區的複雜局勢主要源於美國介入。



奧桑盧表示，伊朗尋求的是自身國家發展，致力於努力發展經濟、政治和安全，而美國在地區的存在使中東問題更加複雜。他認為，美國沒有必要介入中東地區事務，“中東地區不需要美國進入”。



談及當前地區安全局勢，奧桑盧表示，美國在中東地區的軍事行動給地區國家帶來安全威脅，並導致戰爭和衝突。他還結合伊朗軍事力量遭受打擊以及霍爾木茲海峽局勢闡述伊方立場，強調伊朗是在維護國家主權和人民安全。

