趙小卓：從任何意義上　和統於台灣都是最優

北京香山論壇秘書處原學術主任、退役大校趙小卓在北京香山論壇“20人縱論北京香山論壇20年：國際論壇與全球治理”環節發言（中評社 海涵攝） 中評社北京9月16日電（記者 海涵）北京香山論壇秘書處原學術主任、退役大校趙小卓15日在北京香山論壇上就台灣問題接受中評社記者採訪時指出，島內“台獨”路線帶來的問題逐漸顯現，促使越來越多台灣民眾重新思考兩岸關係未來方向。從任何意義上，兩岸和平統一對台灣來說都是最佳選項。



第十三屆北京香山論壇9月15日至17日在北京舉行。趙小卓15日下午在“20人縱論北京香山論壇20年：國際論壇與全球治理”環節發言，並於會後受訪。



談及近來島內談論統一的聲音有所增加，趙小卓表示，近些年“台獨”勢力甚囂塵上，推動台灣不斷向“台獨”方向發展，由此帶來的問題也逐漸顯現。所謂“物極必反”，台灣社會自然會出現反思。



趙小卓指出，過去兩岸關係較好時，大陸遊客赴台觀光、陸生赴台交流較為活躍，兩岸經貿往來也給台灣帶來實際利益。以ECFA為例，大陸方面給予台灣較多讓利，“其實大家也很願意讓台灣更多受益一些”。



趙小卓表示，從蔡英文到賴清德，民進黨當局頑固走“台獨”道路，帶來許多問題。一方面，兩岸之間的人文交流、經貿關係等受到影響，台海局勢趨於緊張，台灣民眾由此產生不安全感；另一方面，美國對此也十分不安，因為美國希望台海維持現狀，這是最有利於美國從中獲取利益的狀態。而若“台獨”進一步冒進，則將使台海局勢更加危險。



“大家看到‘台獨’能帶來很多問題的時候，就會想到不能往死胡同裡走。”趙小卓說，因此，越來越多人開始認真思考兩岸關係問題，尋找新的方向。



趙小卓指出，台灣方面經常將烏克蘭作為軍事上抗擊俄羅斯的典範，並提出所謂“不對稱作戰”、“刺猬戰略”、“豪豬戰略”等，但台灣問題與俄烏衝突“其實完全不可類比”。兩岸軍事力量存在非常大的差距，台灣方面難以通過這些做法改變這一基本格局。



趙小卓表示，從兩岸關係長遠發展來看，應當更多思考和平統一的可能性。他認為，大陸近年來的發展變化也越來越多地被台灣民眾所看到，“從任何意義上，兩岸和平統一對台灣來說都是最佳選項”。