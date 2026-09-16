伊朗副總參謀長：中東事由中東國家自主解決

伊朗武裝力量副總參謀長兼哈塔姆安比亞中央司令部副司令、准將穆罕默德·塔基·奧桑盧（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月16日電（記者 海涵）伊朗武裝力量副總參謀長兼哈塔姆安比亞中央司令部副司令、准將穆罕默德·塔基·奧桑盧16日在第十三屆北京香山論壇上表示，中東地區長期無法實現持久和平、整體穩定與共同發展，與域外勢力干涉密切相關。中東事務必須由中東國家自主解決，中東安全必須由中東國家自主守護，中東未來必須由中東人民自主決定。



奧桑盧表示，當今世界進入急劇變化時期，全球安全體系深度失序，地區衝突多點爆發，信息安全挑戰全面蔓延，安全問題變得更加尖銳、現實和迫切。



奧桑盧強烈譴責美國對伊朗採取的軍事行動，稱這種無視《聯合國憲章》和國際法的行為嚴重僭越了一個國家的底線和尊嚴，挑戰了世界的安全秩序。他批評美國以軍事威脅脅迫主權國家、以單邊制裁掠奪他國的發展權益、以顔色革命試圖顛覆合法的政府、以代理人戰爭製造地區分裂動蕩，稱美國“是當今世界安全赤字、治理赤字、信任赤字、發展赤字持續擴大的唯一罪魁禍首”。



“域外霸權干涉是造成地區戰亂的總源頭。”奧桑盧認為，中東、西亞和北非等地區長期面臨戰亂、國家分裂、社會撕裂、難民危機以及極端主義滋生等問題，與域外力量的地緣政治操控存在密切關係。



奧桑盧說，數十年來，伊朗遭受了人類歷史上“最漫長、最嚴苛、最無底線、最無國際法依據”的單邊制裁，能源、金融、貿易、醫藥、糧食、科技等多個領域受到影響。他將此類制裁稱為針對主權國家的“經濟戰爭和人道壓迫與體系性的扼殺”。



奧桑盧同時批評國際安全治理中存在“雙重標準”。他認為，一些國家對自身及盟友的軍事擴張、海外駐軍等行為採取縱容態度，卻對其他主權國家的國防建設、科技發展等實施制裁和打壓，由此削弱了國際規則的公信力和多邊機制的有效性。



奧桑盧表示，面對地區軍備擴張、武力挑釁和單邊冒險等問題，有關各方應通過政治途徑和對話渠道解決分歧，而不是訴諸武力。他對中國為推動解決中東地區問題所作努力表示感謝，並積極評價中方圍繞中東和平與安全提出的有關倡議。



“中東地區的事務必須由中東國家自主解決，中東的安全必須由中東國家自主守護，中東的未來必須由中東人民自主決定。”奧桑盧最後指出，域外國家無權跨越萬里之遙介入區域事務，製造區域動蕩。中東國家完全具備獨立維護地區穩定、自主化解地區分歧、自行構建地區安全架構的能力。他強調，伊朗為了維護國家主權和安全，不畏懼戰爭。