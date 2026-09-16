張維為：台灣問題上中國可利用好特朗普機遇期

復旦大學中國研究院院長張維為（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月16日電（記者 王教仁）復旦大學中國研究院院長張維為16日在接受中評社記者採訪時表示，特朗普在台灣問題上具有交易思維，但中國必須堅持自身原則。當前存在一個“特朗普機遇期”，中國應當利用好這一機遇期。



在回答中評社記者有關特朗普交易式外交以及對台軍售的問題時，張維為表示，就台灣問題而言，特朗普是為數不多“把問題想清楚”的美國政治人物之一。



張維為轉述特朗普的公開說法，台灣一些人謀求“台獨”，卻以為美國會提供支持，但美國不可能跨越太平洋一萬多海里到台灣地區打仗。他認為，這反映出特朗普對美國是否會直接介入台海衝突有自己的現實判斷。



與此同時，張維為表示，特朗普確實希望通過交易處理問題，例如可能把購買多少美國國債等議題納入談判。但無論美方採取何種交易方式，中國都必須堅持自身原則。



“有一個‘特朗普機遇期’，我們要利用好。”張維為認為，中美當前提出構建建設性戰略穩定關係，特朗普本人對此表示認可，但美國政府內部情況複雜，特朗普的政策主張未必能得到下屬官員落實。



張維為表示，美國政府內部存在不同力量和利益之間的角力，一些官員表面上尊重總統決定，實際執行情況卻未必一致。因此，觀察美國政策既要看到總統本人的態度，也要瞭解其政府內部的實際運作，實事求是作出判斷。

