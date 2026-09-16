董軍同出席北京香山論壇客人舉行會談

中評社香港9月16日電／國防部長董軍16日在京分別同出席第十三屆北京香山論壇的泰國國防部長阿敦、蒙古國國防部長巴特盧特、柬埔寨副首相兼國防大臣迪西哈、新加坡國防部長陳振聲舉行會談。



董軍說，當前全球治理走到了不進則退的關鍵當口，求和平、謀發展、促合作、揚正義，是我們的共同心願。北京香山論壇始終秉持平等、開放、包容、互鑒的初心，敞開對話大門，傾聽不同聲音，各國在這裡都平等相待，開誠布公謀大計，求同存異聚共識，在聚焦解決問題集智獻策中追求和平合作。中國軍隊願攜手各方，共同維護國際和地區穩定，營造良好安全環境，為和平發展保駕護航。



阿敦高度評價北京香山論壇的重要意義，願同中方進一步加強聯演聯訓、人道主義救援等各領域防務合作，相互信任、互利共贏，維護好共同利益，攜手應對各種風險挑戰。



巴特盧特說，對華長期睦鄰友好始終是蒙方外交政策的優先方向。希望與中方進一步鞏固政治互信，深化各領域交流合作，為兩國全面戰略夥伴關係注入更多生機活力。



迪西哈表示將繼續傳承柬中傳統友好，與中方攜手落實兩國領導人重要共識，持續深化兩軍務實合作，推動新時代全天候柬中命運共同體邁向更高水平。

陳振聲說，新中兩國關係深遠長久，新方堅定奉行一個中國政策，兩軍在聯演聯訓、人才培養等方面合作成果豐碩，願與中方進一步密切高層交往，深化務實合作，推動兩軍關係取得更大發展。