李家超發表施政報告　強調以長遠謀全局

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月16日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超16日在立法會發表任內第五份《施政報告》，題為“以長遠謀全局 以改革開新篇 促發展創機遇 惠民生向未來”，以香港首個五年規劃為藍圖，提出一系列措施，強調以長遠謀全局，開創機遇，提升民生福祉。



2026年施政報告封面沿用綠色，代表政策延續性、活力和希望。施政報告共9章，分別為“制定第一個五年規劃 香港開啟新篇章”“全面準確、堅定不移貫徹‘一國兩制’方針”“強化四大中心、人才集聚高地建設”“發揮國際化優勢”“加快建設北部都會區”“更好融入和服務國家發展大局”“提升民生福祉”“秉持改革思維 統籌發展和安全”“結語”。



李家超說，過去四年，在特區政府和社會各界的共同努力下，香港在多項國際評級中屢創新高：蟬聯世界最自由經濟體榜首，世界競爭力排名持續上升至全球第二，國際金融中心地位穩居全球第三，人才競爭力攀升至全球第四。這些客觀評級，不僅反映香港的發展潛力、光明前景和國際社會對我們的信心，更彰顯了“一國兩制”下香港長期繁榮穩定的強大生命力。



李家超表示，今年是國家“十五五”規劃開局之年。特區政府制定《香港第一個五年規劃》，主動對接國家“十五五”規劃，確保香港更好把握發展機遇，同時更好融入和服務國家發展大局。



今年《施政報告》聚焦人才發展、產業發展、企業投資、制度保障和國際合作五大發展機遇，提出多項重點措施。



報告表示，為吸引優質人才來港和留港，政府會加快建設北部都會區（北都）大學城，強化香港作為國際教育樞紐的地位。報告提出提升政務司司長領導的“大學城籌劃及建設組”為“大學城建設及發展委員會”，提供高層督導，並協助和激勵北都大學城院校推動成果轉化。

