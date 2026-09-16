張亞中：兩岸應多談統一前的和合

孫文學校總校長張亞中（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月16日電（記者 王教仁）台灣學者李其澤近日撰文討論“一國兩制”台灣方案。孫文學校總校長張亞中16日接受中評社采訪表示，兩岸現階段更應補足統一前的和平進程，以共同參與、累積互信推動由“和”到“合”。



張亞中曾任台灣大學政治學系教授，長期研究兩岸關系與政治統合問題。他表示，李其澤願意具體討論“一國兩制”台灣方案，具有一定學術意義。任何關系兩岸未來的政治主張，都不應停留於口號，而應接受公開、理性和具體的檢驗。



不過，張亞中注意到，這場討論雖然受到大陸學界重視，在台灣社會卻沒有引起相應的廣泛回響。原因並非台灣民衆完全拒絕思考兩岸未來，而是“一國兩制”主要回答統一完成後的制度安排，台灣社會目前首先關心的卻是為何統一、如何走向統一，以及能否和平、安全、有尊嚴地參與這一過程。



張亞中指出，當前台灣談統一的人越來越少，一個重要原因是“主張統一”在不少人心中逐漸被理解為“主張被統一”。如果統一被理解為由強勢一方提出方案、相對弱勢一方決定是否接受，台灣民衆自然容易產生疑慮。缺少統一前的和平進程和共同參與機制，直接討論統一後的制度安排，也很難在台灣形成真正的社會對話。



對於“兩制”台灣方案的具體討論，張亞中認為，首先需要釐清的不是台灣可以獲得多少自治權限，而是“一國”的內涵。“兩制”可以被理解為國家統一後，因應不同地區歷史背景、社會條件和制度差異所作的內部治理安排，但它未必能夠單獨回答兩岸如何實現和平統一。



張亞中指出，民進黨當局長期把“一國兩制”簡化為負面政治標簽，不利於台灣社會進行完整、理性的討論。但他同時認為，也不能把台灣民衆的所有疑慮都歸因於民進黨的宣傳。台灣社會的疑慮具有現實的政治和社會背景，需要通過具體制度設計正面回應。



張亞中表示，抽象承諾需要轉化為可以檢驗、執行和長期保障的制度安排。有關保障不能只依靠政治善意或政策宣示，而應建立在穩定並對雙方具有約束力的憲政和法律基礎上，同時設置爭議處理、違約救濟及制度監督機制，讓台灣民衆相信相關安排不是可以單方面隨時改變的政策。

