日防衛力整備計劃草案擬引進逾5萬台無人裝備

中評社香港9月16日電／據共同社報導，圍繞日本政府將於年底修改的三份安全保障相關文件，多名相關人士16日透露了其中《防衛力整備計劃》草案的內容。在2027至2031年度的5年間，政府正考慮引進約5.2萬台用於遠程打擊、情報收集等任務的無人裝備。此外，包括作為反擊能力（對敵基地攻擊能力）手段的長射程導彈在內，為強化從敵方射程外實施攻擊的“防區外防衛能力”，所需經費估算將超過9萬億日元（約合人民幣3890億元），接近現行計劃的兩倍。



政權幹部指出，未來5年的防衛費總額可能增至70萬億至80萬億日元規模，如何確保財源將成為焦點。2023至2027年度現行計劃的防衛費總額約為43萬億日元，相較之下將呈現大幅增加。其目標是遏制不斷加強軍事活動的中國、俄羅斯和朝鮮，但也有人擔憂這可能加劇地區軍備競賽。



據估算，強化人工智慧（AI）與無人裝備防衛能力將需要約7萬億日元，達到現行計劃的6倍。在預計構建的約5萬架無人機體系中，將引進約1萬架可進行遠端飛行的對地攻擊型無人機、約1300架反艦無人機，以及約7500架用於情報收集、警戒監視的無人機。



此外還計劃整備約200艘可執行佈雷和運用長射程導彈等任務的無人潛航器。用於救難和導彈發射的無人水面艇將超過30艘，用於戰鬥支援和基地警戒的無人地面車輛則計劃確保約1200輛。



在防區外防衛能力方面，日本將推進高超音速導彈的正式量產及射程延伸；同時把用於探測和追蹤攻擊目標的小型衛星網路增強至約100顆。包括引進利用電磁發射超高速炮彈的“電磁炮”在內，完善防空網所需經費估計將超過8萬億日元。



作為新設項目，草案明確提出構建應對長期戰的“持續應對能力”，預計需要約10萬億日元。其目標是“首先確保能夠持續作戰1年的物資”，為此將儲備彈藥、導彈、燃料等物資。