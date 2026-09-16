陳茂波：五年規劃標誌香港發展重要里程碑

香港特區政府財政司司長陳茂波（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月16日電（記者 盧哲）香港16日發佈香港首個五年規劃及2026年施政報告。香港特區政府財政司司長陳茂波當天表示，這是香港歷史上的首個五年規劃，標誌著香港發展的重要里程碑。兩份文件相輔相成，既以前瞻視野推動長遠發展，也立足當前回應經濟和民生需要。陳茂波強調，推進“四中心一高地”的建設是兩份文件的重要篇章。



香港特區行政長官李家超16日在立法會公布香港特區第一個五年規劃，並發表新一份《施政報告》。這是香港回歸祖國近三十年來首次制定涵蓋經濟社會各領域的五年規劃，亦是首次將中長期藍圖與年度施政文件安排在同日發布。



陳茂波在會見傳媒時指出，五年規劃為香港融入和服務國家發展大局、提升自身發展動能制定了明確方向和目標；《施政報告》則就落實規劃藍圖，部署來年的具體政策和措施。兩份文件既以前瞻視野推動香港長遠經濟和社會發展、構建更多元的產業體系、深化內外聯繫、全面提升競爭力，同時也立足當前，具體回應經濟和民生需要，包括對中小企和青年就業的支援。



陳茂波強調，推進“四中心一高地”的建設是兩份文件的重要篇章。他表示，在國家的厚愛和堅實支持下，在維護好國家安全和社會穩定的基礎上，政府和社會各界正全力拼經濟、謀發展，在吸引國際資金、企業和人才方面都取得不錯的成績，各項國際競爭力排名也表現出色。



在金融領域，陳茂波表示，香港國際金融中心的地位和功能獨特而重要，政府會致力提升金融市場的內涵和深度，提升金融基建，不斷鞏固提升競爭力。他特別提到，“金融＋”已明確寫入五年規劃和《施政報告》，說明香港會用好金融優勢進一步服務和賦能實體經濟的各個環節，包括推進新興產業的發展和布局未來產業。



在人工智能方面，陳茂波指出，兩份文件提出了明確方向和多項舉措推進“AI＋”發展，包括拓展應用場景、加強企業和市民的相關培訓，並建立具體的人工智能治理框架，促進技術創新和產業升級，邁向高質量、可持續發展。據瞭解，政府將在數字政策辦公室新設AI專員，統籌打擊利用AI犯罪、保護未成年使用者及研究AI對就業的影響。

