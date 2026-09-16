陳國基：五年規劃與施政報告一脈相承向未來

香港特區政府政務司司長陳國基會見傳媒（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月16日電（記者 盧哲）香港特區政府政務司司長陳國基16日在立法會就《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030年）》和《行政長官2026年施政報告》會見傳媒。他表示，五年規劃是中長期的發展藍圖，而施政報告就是將宏觀目標細化為具體的年度行動，兩者一脈相承，互相配合，為香港未來發展指明方向，也為市民、商界和投資者帶來清晰預期。



香港當天正式發佈這兩個文件。陳國基指出，香港第一個五年規劃意義重大，規劃立足香港，對接國家，面向世界，清楚勾畫香港未來五年的發展方向、重點領域和行動路徑。對市民來說，五年規劃帶來願景、帶來盼望；對商界和投資者來說，五年規劃讓大家清楚知道香港未來發展路向，知道哪方面有機遇，怎樣參與香港發展。



陳國基表示，五年規劃全面而有系統，在強化四大中心、人才集聚高地建設、發揮國際優勢、區域合作、北部都會區布局、民生福祉、發展安全等方面均有部署和策略，是一套完整藍圖。他強調，五年規劃將推動香港更好融入和服務國家發展大局，同時發揮“一國兩制”下的獨特優勢，鞏固和提升香港的國際競爭力。



陳國基指出，今年的施政報告就是將五年規劃中的宏觀目標，細化為年度的具體政策，訂下施政重點，將規劃落到實處。他形容，施政報告就是將五年規劃定下的宏觀方向、戰略目標和發展框架，轉化為“看得見、做得到”的年度具體行動。



今年的《施政報告》主題為“以長遠謀全局 以改革開新篇 促發展創機遇 惠民生向未來”，報告提出5大發展機遇、25大民生福祉。

