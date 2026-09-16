法空軍中將：國際法不能被選擇性遵守

法國國防部國際關係與戰略總局副總局長、空軍中將塞巴斯蒂安·瓦萊特（中評社 海涵攝） 中評社北京9月16日電（記者 海涵）法國國防部國際關係與戰略總局副總局長、空軍中將塞巴斯蒂安·瓦萊特16日在第十三屆北京香山論壇上表示，國際法不能被選擇性遵守。我們不能在《聯合國憲章》的原則符合自身利益時去遵守，而在不符合自身利益時就置之不理。



北京香山論壇當天舉行第一次第一次全體會議，主題是“國際秩序與戰略穩定”，來自聯合國、上合組織、東盟、越南、泰國、新加坡、俄羅斯、法國等國際組織和國家的代表依次發言。



瓦萊特表示，當今世界正處於戰略動蕩、時局紛亂的時代，氣候變化、疫情以及國家和非國家行為體帶來的安全風險不斷增加。各方對這些事件的根源和後果存在不同判斷，也正因如此，北京香山論壇提供的坦誠對話平台尤為珍貴。



談及當前國際秩序，瓦萊特提出三點看法。首先，國際秩序正在經歷系統性危機，將國際法視為可以選擇性遵守的傾向，正在侵蝕《聯合國憲章》核心原則。其次，需要重新完善預防和化解衝突的務實工具與機制。第三，恪守《聯合國憲章》、國際法、多邊主義和國際合作是唯一可持續的前進道路。



瓦萊特指出，二戰後形成的國際秩序並不完美，也並非總能實現所有國家的期許，但其仍為國際社會提供了基本行為規範、爭端解決機制和可預期性。當前，缺乏約束的戰略競爭重新出現，強權邏輯不斷上升，混合威脅日趨常態化，各方對於如何實現戰略穩定也越來越缺乏確定性。



瓦萊特說，我們需要的並不是一套以赤裸裸的實力為基礎、以重新劃定版圖為目標的新規則。各國應重新作出承諾，共同維護《聯合國憲章》原則和多邊主義。



瓦萊特表示，今天的世界與80年前相比已經發生了巨大的變化，如果認為80年前的國際秩序可以在不做任何調整的情況下應對今天的挑戰的話，那顯然是不現實的。



“適應變化並不意味著推倒重來”。瓦萊特強調，國際社會需要優化現有體系、強化現有國際法律框架、更新相關制度，確保集體安全工具仍能有效應對新的挑戰。



瓦萊特特別強調，國際法不能被選擇性遵守。“我們不能在《聯合國憲章》的原則符合自身利益時去遵守，而在不符合自身利益時就置之不理。”



他表示，國際秩序的公信力取決於規則能否得到普遍、一致的適用。在危機和衝突越來越不受地理邊界限制的今天，沒有國家能夠完全免受衝突外溢影響，因此更需要通過集體行動應對挑戰。



瓦萊特最後表示，法國將繼續致力於捍衛國際法、推動多邊主義，並將其視為應對當前重大安全挑戰的重要途徑。在法國看來，單邊主義和“掠奪性的野心”最終只會帶來不穩定與衝突，各國需要依托共同規則管控競爭、維護和平與安全。