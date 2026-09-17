董軍香山論壇未提台灣　中美同步低調

國防部長董軍9月16日在北京香山論壇上發表講話（中評社圖片） 中評社北京9月17日電（記者 林艷）國防部長董軍9月16日在北京香山論壇發表約20分鐘演講，通篇未提台灣，也未談南海。距離國家主席習近平訪問華盛頓只剩一週，這次“不提”，更像是中美元首會晤前，兩國防務部門共同維持的一種低調節奏。



這並非北京單方面釋放，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）5月底在香格里拉對話演講時，同樣沒有提及台灣和南海議題。兩國防長都選擇在各自面對的多邊講台上，避開最敏感的話題。



其背後是中美關係的回暖，美國總統特朗普5月訪華期間，兩國元首同意構建“中美建設性戰略穩定關係”；據美方公佈，習近平主席將於9月24日訪問華盛頓。在元首會晤共識引領下，兩國軍方各層級對話在持續恢復。5月底，中美海上軍事安全磋商機制工作小組會議在夏威夷舉行；8月底9月初，解放軍東部戰區司令員與美軍太平洋司令部司令舉行首次雙邊會談，雙方討論了保持高層溝通暢通、降低誤判風險。



不提，不等於立場有變。去年董軍在同一場合表示，台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分，台灣屬於中國的歷史和法理事實不容置疑。解放軍絕不允許任何“台獨”分裂圖謀得逞，隨時準備挫敗任何外部武力干涉。今年論壇首日，原中國駐美大使崔天凱就已對台灣議題進行表態。他表示，中方在台灣問題上的立場極其清晰、始終如一，“這是紅線中的紅線，是核心利益”。他也指出，中國最終實現完全統一，“將一勞永逸解決台灣問題，為台海帶來持久穩定”。



值得注意的是，董軍的演講主軸是多邊主義與全球安全治理。他沒有點名任何國家，但提醒各方對“一切潛藏的霸權主義、軍國主義、歷史修正主義變異”保持高度警惕，並表示“不姑息為謀私利和圈子利益而圖謀綁架地區國家整體利益的挑釁行徑”。《日本時報》等外媒將這番話解讀為對日本的含蓄批評。去年11月日本首相高市早苗發表涉台言論後，中日關係持續低迷。



第13屆香山論壇9月15日至17日在北京國際會議中心舉行，今年正值論壇創辦20周年，近100個國家、地區和國際組織派團與會，其中包括60多位部長級和軍隊總長級官員。