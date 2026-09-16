李家超：香港五年規劃終為提升市民福祉

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月16日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超16日發佈《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030年）》及《行政長官2026年施政報告》。當日下午，李家超率領一眾問責官員舉行記者會，就兩份文件的重點內容回應傳媒提問。李家超表示，五年規劃與施政報告的主軸均為“內聯外通”。他強調，施政最終目的是提升市民福祉。



李家超在記者會上首先解釋了制定《五年規劃》的三大理由。首先，規劃旨在令“做得好的會更好”，同時填補社會發展中的短板，並透過“兜底措施”處理需要特別關注的社會民生問題。



其次，面對全球貿易秩序重塑、單邊主義與保護主義抬頭，以及人工智能等新一輪科技革命加速突破，香港作為高度開放型經濟體必須“識變應變求變”，主動應對全球變局。



第三，規劃的核心目標是發展經濟以改善民生，透過提升產業和就業，推動高質量發展。



李家超強調，五年規劃的首要任務是對接國家戰略，把握國家機遇。國家作為香港最強大的後盾，其超大規模市場及高質量發展帶來的動力，是香港發展信心的來源。香港主動對接國家“十五五”規劃，旨在確保在國家發展大局中掌握機遇，更好融入和服務國家發展大局。



五年規劃訂立五個主要目標：經濟發展取得新突破、國際競爭力和影響力持續提升、北部都會區建設加速提效、民生福祉顯著改善，以及融入和服務國家發展大局取得重大進展。全文分為七篇二十八章，涵蓋強化四大中心建設、加快北部都會區發展、深化粵港澳大灣區建設、提升民生福祉、統籌發展與安全等主題。

