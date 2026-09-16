兩岸媒體人看老工業基地蝶變　白銀生態新畫卷

參訪團成員在花海中留影（中評社 黎人愷攝） 中評社白銀9月16日電（記者 黎人愷）兩岸媒體人甘肅行參訪團16日來到甘肅省白銀市的大坪鳳園花海。台北中山黃埔文經交流協會副理事長畢中和表示，白銀市並未局限礦業，而是同步推進農業、文旅等產業，值得肯定。隨著西部大開發戰略持續推進，叠加“一帶一路”倡議的紅利，甘肅未來十年有望發展成為不僅是旅遊目的地，更是兼具商貿功能的重要節點。



白銀市曾是傳統老工業基地，2008年被列入全國首批資源枯竭城市。根據國家發改委等機構的資料顯示，白銀市此後堅持以經濟轉型為根本，帶動社會、生態、文化全面轉型。在生態治理方面，白銀市堅持把重點污染源治理，推進大環境綠化，如今在生態修復、環境質量等方面得到明顯改善。



占地350畝的大坪鳳園花海就是白銀市生態改善的重要成果之一，這裡於2021年獲評國家4A級旅遊景區。景區門口是用綠色植被修建而成的巨大的“鳳凰”樣式。走入花海園區，大片的雞冠花、牽牛花、薰衣草等不同種類艶麗的花朵，一層層排布，在遠處連綿的山巒的襯托下，顯得無比壯觀。



畢中和說，他曾於2017年到訪甘肅河西走廊，歷時6天走完一趟行程。此次再度前來，所見所聞令他感觸良多。



畢中和表示，時隔九年重訪甘肅，最直觀的感受是當地經濟較此前繁榮不少。儘管大陸近年來常被輿論形容為“內卷”，但他發現每座城市都有自身特色。此次到訪白銀市，這座城市因礦而立，先因銀礦產出“白銀”，後又依托鐵礦及其他有色金屬發展為新興工業城市。沒想到一座傳統的工業城市，也有非常好的生態環境和文旅產業。

