張亞中：香山論壇對美克制對日毫不掩飾

張亞中參加第十三屆北京香山論壇並和與會者合影（中評社 海涵攝） 中評社北京9月17日電（記者 林艷）台灣孫文學校總校長張亞中9月16日接受中評社記者採訪表示，第十三屆北京香山論壇的政治氣氛可用“暗流湧動但相對克制”來形容。他指出，中美元首會晤在即，中方對美國的批評明顯收斂，對日本則毫不掩飾。



第十三屆香山論壇9月15日至17日在北京國際會議中心舉行，今年正值論壇創辦20周年，近100個國家、地區和國際組織派團與會，其中包括60多位部長級和軍隊總長級官員。



張亞中表示，中國國家主席習近平預計9月24日赴華盛頓與美國總統特朗普會晤。為替峰會營造氣氛，中方官員和學者在論壇上對美國及其盟友的公開批評，語氣“明顯有所收斂”。前駐美大使崔天凱也在論壇前夕強調中美關係總體維持穩定。



張亞中指出，相較於對美的克制，中日關係的冰冷在論壇中毫無掩飾。他注意到，雖然日本前首相鳩山由紀夫等政要以個人或學者身分到場，公開名單中未見日本政府派出官方代表團，這在以往較少見，也間接反映出近期中日緊張的微妙升溫與摩擦。



中國國家副主席韓正15日在歡迎晚宴致辭時強調，“反對一切復活軍國主義、危害地區安全穩定的圖謀和行徑”。在張亞中看來，這番話指向近年美日強化軍事同盟、日本提高防衛預算，以及日方的涉台言論。



張亞中也指出會場上頗具戲劇性的一幕，受邀的日本前首相鳩山由紀夫在高端訪談中，公開喊話現任首相高市早苗，要求其收回“台灣有事”的敏感言論，並重申堅持一中政策。



中國國防部長董軍16日在開幕式發表主旨演講，沒有直接提及台灣。對此，張亞中表示，董軍的演講主要圍繞全球安全倡議，強調以對話協商解決分歧，反對弱肉強食的叢林法則，展現中國作為“國際和平穩定器”的形象。但中國前駐美大使崔天凱在論壇強調，台灣問題是“紅線中的紅線”，中國最終將“一勞永逸地解決”統一問題。