談五年規劃落實　李家超：每年向國家主席匯報

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月16日電（記者 盧哲）香港特區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026－2030年）16日發佈。香港特區行政長官李家超在當天的記者會上談到五年規劃的落實保障機制。他說，行政長官每年向中央述職時，將就五年規劃的策略要求向國家主席匯報實施情況並作出建議，以確保規劃持續提升成效。



在國家“十五五”規劃開局之年，香港特區首次制定五年規劃。規劃分為7篇58章，共約6萬字，提出五大主要目標：經濟發展取得新突破、國際競爭力和影響力持續提升、北部都會區建設加速提效、民生福祉顯著改善，以及融入和服務國家發展大局取得重大進展。



李家超在記者會上表示，編制香港首份五年規劃旨在對接國家“十五五”規劃，把握發展機遇，同時應對全球變局，主動識變、應變、求變。他強調，五年規劃除了提出鞏固提升香港既有優勢，亦提出發展新興產業、佈局未來產業，加快發展北部都會區、深化粵港澳大灣區建設。他期望促成科技與產業深度融合的經濟結構，推動香港經濟高質量發展，讓社會分享經濟發展紅利，增加市民的幸福感與獲得感，因此在規劃中作出全面佈局，涵蓋教育、醫療、住屋、養老、青年婦女發展、支援弱勢社群、勞工保障等領域。



在備受關注的落實機制方面，李家超指出，五年規劃建立了“五年規劃統領、年度施政落實、財政預算支持、年度述職匯報”的實施保障機制，務實有序推進各項工作，為落實措施釐定分工責任並進行動態監測、中期評估及總結評估。

