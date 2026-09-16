五年規劃中央參與多少？李家超：向內地取經

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月16日電（記者 盧哲）香港特區首份五年規劃16日正式公布。在當日下午舉行的記者會上，香港特區行政長官李家超被問到香港五年規劃中“中央參與多少？”時回應表示，特區政府在編制過程中曾向內地不同部委和城市“取經”，瞭解規劃理念，但最終由特區政府按香港實際情況制定。



李家超說，過往內地任何政府制定五年規劃通常需時一至兩年調研，香港今年2月宣布制定規劃，準備時間緊迫。期間曾探訪不同內地城市搜集資料，中央亦曾分享經驗，讓香港更瞭解相關理念和發展方向。



他說，這次是香港第一次做五年規劃，非常多謝不同部委、不同城市分享經驗。他強調，雖然參考內地不同經驗，但仍考慮到香港實際情況，包括一國兩制以及國際城市內聯外通的優勢，按香港實際情況制定。



香港特區政府政制及內地事務局局長謝小華在記者會上介紹，編制五年規劃期間，曾向中央部委、廣東省、澳門、深圳、大灣區九市取經，瞭解“十五五”規劃的理念以及發展方向，知悉何謂新興產業、何謂未來產業等。



謝小華還指出一個關鍵法律背景：今年通過的《中國規劃法》明確指出港澳不包括在內，但中央歡迎香港及澳門主動對接國家規劃。她表示，中央支持香港的定位，包括一國兩制、“四中心、一高地”，特別指出香港要強化國際金融中心、國際航運中心、國際創科中心，突顯出中央支持香港維持自己的獨有優勢，憑自己優勢找到定位，助力國家發展大局。