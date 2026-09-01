南京博物院變賣受贈名畫案宣判 前院長徐湖平判囚3年

中評社北京9月17日電／曾轟動海內外的“南京博物院（南博）擅自變賣受贈珍貴名畫醜聞”司法審判公布。江蘇省有關部門於9月16日公布，南京博物院相關受贈文物管理問題所涉責任單位及人員，已嚴肅處理。其中，案件的核心人物、現年81歲的南博前院長徐湖平，因利用職務便利為他人在工程承接、商業合作中謀取利益並收受財物，犯受賄罪，被依法判處有期徒刑3年，並處罰金20萬元人民幣]。



這次風波始於2025年5月，收藏家龐增和於1959年向南博無償捐贈明代仇英所畫的《江南春》圖卷等137件名家珍品，卻被發現出現在北京拍賣行的預展中，估價高達8,800萬元人民幣，引發龐家後人舉報並叫停拍賣。江蘇省委省政府隨即成立跨部門聯合調查組深入調查。



調查證實，上世紀90年代，時任常務副院長的徐湖平在未經嚴格鑑定及審議程序下，違規簽批將《江南春》等5幅畫作調撥至省文物總店作“偽作”低價銷售，部分作品隨後落入內部員工之手並高價流入市場。



除徐湖平已被開除黨籍、取消相關退休待遇及判刑外，原江蘇省文化廳、省文物局、南京博物院及原省文物總店等多名責任人，亦因履行職責不力或監管不到位，被依法給予開除、撤職、降級、黨內嚴重警告等相應處分。涉事單位省文旅廳、省文物局等已向省委省政府作出深刻檢查，並於全省範圍內推行國有博物館館藏文物安全管理專項治理，嚴守文物安全底線。