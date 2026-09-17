快評：美台軍售在“習特會”前後都不該發生

特朗普將對台軍售視作“很好的談判籌碼”。(資料相) 中評社快評／媒體報導，國家主席習近平預定9月24日在白宮與美國總統特朗普舉行峰會。日本共同社12日報導稱，北京要求美方不要在會談前批准新的對台軍售案，否則中方將考慮取消峰會。特朗普本月13日曾對相關問題作出回應，表示他不擔心。



今年2月，美國列出140億美元的對台軍售名單，經國會核准後送到白宮，多次傳出特朗普將批准，但至今仍未簽署。外界近期談論、關注的美台軍售，主要就是這筆140億美元軍售案。



今年2月4日，中美元首通電話，中方明確要求美方“務必慎重處理對台軍售問題”。自此之後，美台軍售只聞樓梯響，不見人下來，其中有美國需確保對伊朗軍事行動的彈藥庫存充足的因素，而最主要的，相信是來自中方的壓力。



140億美元的對台軍售案最後決定權在特朗普，特朗普一直未簽署，說明台灣軍售的命運已擺在中美談判桌上。美國表面稱對台政策不變，但實際操作已因為中方壓力而作出了調整。



過去，華府常在與北京展開互動時調整對台軍售時機，最後軍售仍照常進行。美方目前並未改變或放棄140億美元對台軍售案，有說本月下旬的“習特會”舉行之後，特朗普可能會重新考慮是否批准。



事實上，美國延緩對台軍售不單因彈藥吃緊，更是中美整體政經戰略利益連結與實力對比變化的結果。美台軍售在“習特會”前後都不該發生，一旦發生對中美關係必帶來重大衝擊。特朗普將對台軍售視作“很好的談判籌碼”，若得到的回報夠大，他是可以繼續拖延對台軍售的。