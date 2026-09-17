美列中國為毒品過境生產國或影響禁毒合作

禁毒合作是中美博弈的重要話題之一 中評社華盛頓9月16日電（記者 余東暉）儘管過去兩年，中國在打擊芬太尼及其前體交易方面採取了許多新的措施，但特朗普在美中峰會之前還是將中國列入“2027財年主要毒品過境或主要非法毒品生產國”的名單。這可能給美中合作打擊芬太尼帶來新的變數和負面影響。



根據16日宣佈並向美國國會提交的“總統決定”，特朗普將下列國家列為2027財年“主要毒品過境國或主要非法毒品生產國”：阿富汗、巴哈馬、伯利茲、玻利維亞、緬甸、中國、哥倫比亞、哥斯達黎加、多米尼加共和國、厄瓜多爾、薩爾瓦多、危地馬拉、海地、洪都拉斯、印度、牙買加、老撾、墨西哥、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、秘魯和委內瑞拉。



其中阿富汗、玻利維亞、緬甸、哥倫比亞被列為“明顯未能履行禁毒義務”，亦即比上述國家名單更進一步，可能受到某些懲罰。玻利維亞、緬甸、哥倫比亞因為採取了一些措施，被特朗普認定為繼續受援“符合美國國家利益”。



美方說明：一個國家出現在上述名單上並不一定反映其政府當前的禁毒努力或與美國的協調情況。被列入名單，是因為地理、商業和經濟因素的綜合作用，使得毒品或其前體化學品得以過境或生產，即便該國政府已採取強有力的禁毒和執法措施。



從1992到2005財年，中國曾經在美國的“主要毒品過境或主要非法毒品生產國”名單上，2006財年起，中國被移出這個名單，直到2024財年拜登重新將中國列入，至今中國已經連續4年被列入該名單。