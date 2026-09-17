啟德體育園：配合港五年規劃　推動盛事經濟

（啟德體育園提供） 中評社香港9月17日電／香港特區行政長官李家超近日公布《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026－2030）》（香港五年規劃）及《2026年施政報告》。啟德體育園16日發表聲明表示支持相關政策方向，並強調將繼續引入高水平國際體育賽事與文化演出，配合特區政府推動盛事經濟及文體旅協同發展。



香港五年規劃將文體旅協同發展列為重要策略方向，提出透過引進國際大型體育及文化活動，深化消費和產業聯動，培育經濟增長新動能。啟德體育園行政總裁金民豪對此表示，特區首份五年規劃為未來發展訂立了清晰藍圖，《施政報告》亦肯定了體育園在推動體育產業化方面的作用。園方未來將積極引進受國際市場歡迎的藝人表演及國際賽事，進一步促進文化、體育與旅遊的深度融合。



據園方統計數據，啟德體育園自2025年3月開幕以來，已舉辦逾170場國際及本地體育、文化娛樂及社區活動，包括香港國際七人欖球賽、第十五屆全國運動會及第十二屆殘特奧會香港賽區賽事等，累計吸引超過二千萬人次到訪，其中啟德主場館錄得逾260萬人次入場。



此外，針對《施政報告》中提出重建維多利亞公園網球主場及其附帶設施的建議，體育園方面表示支持，認為該項重建能全面提升設施規格，未來亦可靈活配合多項球類賽事及演出需求。體育園將全力配合維園網球主場的重建，共同提升香港在區域體育與盛事領域的競爭力。



園方表示，未來將繼續發揮場館設施與營運優勢，配合特區政府政策，透過引進大型盛事帶動零售、餐飲及旅遊等相關產業發展，助力香港打造國際體育與盛事之都。