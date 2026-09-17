美軍高官稱需為在月球周邊空間作戰做準備

美軍參謀長聯席會議主席丹·凱恩（資料圖） 中評社北京9月17日電／美軍參謀長聯席會議主席丹·凱恩16日表示，美軍不僅需要為在地球軌道上的作戰做好準備，還需要準備好在月球周邊空間作戰。此前，美國首次披露已在太空部署武器。



據新華社引述美聯社報導，凱恩當天在馬里蘭州國家港灣舉行的年度“航空、航天與網絡會議”上發表講話時稱，美軍現在應該作出調整，以便“做好準備，從海底到地月空間，都能戰鬥、堅持和取得勝利”。



美聯社援引美國太空軍作戰部隊司令格雷戈裡·加尼翁的話報導，美國計劃在未來5年內將太空部隊的規模擴大一倍，達到約2.5萬人，其中約三分之二的增員將集中在作戰部隊司令部。加尼翁說：“我們具備軍事能力是為了增強威懾力。”



14日，美國空軍部長特洛伊·邁因克在同一會議上透露，美國已經部署了“在軌太空控制武器”。這是美國首次承認其在太空具備“進攻能力”。邁因克並未具體說明該天基武器類型。



2019年12月，美國正式成立太空軍。2025年5月，美國總統特朗普發布“金穹”天基導彈防禦系統發展規劃。特朗普稱，“金穹”將與美國現有的導彈防禦能力整合，一旦完全建成，將能攔截從世界其他地方甚至太空發射的導彈。他稱該系統計劃在三年內“全面運轉”。今年4月，美國太空部隊宣布與包括太空探索技術公司、洛克希德-馬丁公司在內的12家公司簽訂合同，研發“金穹”系統中可攔截導彈的天基攔截器。