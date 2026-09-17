鄭永年：中美關係若失穩　天下就會大亂

香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年。（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月17日電（記者 王教仁）中美關係若失穩，“天下就會大亂”。香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年16日在北京香山論壇作出這一判斷。他認為，穩定正逐漸成為中美共識，但雙方仍須通過對話深化共識、積累信任，才能處理棘手的安全問題。



鄭永年認為，當前國際局勢與其說已經進入多極化時代，不如說正經歷“分解化”：原有秩序的約束力減弱，不同國家試圖建立各自的區域秩序，國際經貿與安全秩序因此趨於碎片化。



面對這一局面，鄭永年認為，中美已經成為事實上對世界局勢具有重要影響的兩個大國，避免大國之間發生衝突是實現穩定的首要條件。他說，穩定正在逐漸成為中美雙方的共識，但這一共識仍需深化，不能停留在避免衝突的層面。



如何深化？鄭永年強調對話的重要性。他希望中美領導人通過會晤進一步鞏固穩定關係的共識。在他看來，中美合作不僅有助於解決兩國自身的問題，也能為世界和平作出貢獻；反之，兩國若發生衝突，影響將超出雙邊範圍。



鄭永年提出，中美關係可循“經貿、政治、安全”三步推進：先夯實經貿基礎，再通過高層會談形成政治共識，最後處理棘手的安全問題。他將經貿稱為中美關係的“壓艙石”，同時指出，若缺乏一定程度的共識與信任，安全問題就很難解決。



“日本如果成為東亞的以色列來綁架中國，我覺得對我們這個區域也會是一個災難，這些當事國最終自己的利益也會得不到保護。”鄭永年提醒，一些國家在中美之間選邊站，或試圖把大國拉入地區衝突，可能損害地區穩定，最終也未必符合這些國家自身的利益。這意味著，穩定中美關係既要依靠兩國持續對話，也要警惕地區衝突牽動大國關係的風險。



談及更廣泛的國際秩序，鄭永年表示，中美應承擔更大責任，但任何一個國家都無法把自己的秩序強加給世界。其他國家同樣需要參與秩序重建；衹有共同建立包容性的安排，新的國際秩序才可能可靠、持久。