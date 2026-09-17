史文：中美建設性戰略穩定關係應被制度化

美國昆西治國方略研究所高級研究員史文（中評社 海涵攝） 中評社北京9月17日電（記者 海涵）美國昆西治國方略研究所高級研究員史文16日在第十三屆北京香山論壇上提出，實現中美建設性戰略穩定關係的最佳方法是將其制度化，同時要遵循共存、有邊界的競爭、通過談判實現調和、相互克制、實質性合作這五大原則。



北京香山論壇16日下午舉行以“大國關係與戰略穩定”為主題的平行分組會議，史文在會上發言。



史文指出，21世紀的戰略穩定已經不能簡單理解為中美雙邊問題，也不能僅僅被視為核問題。權力在多個重要國家之間重新分布，使追求穩定既更加必要、也更加困難。



他表示，時至今日，核威懾依然十分重要。但今天的戰略穩定已經擴展至軍事部署、同盟體系、貿易和技術限制、網絡行動、人工智能、太空能力以及領土和主權爭端等領域。這些問題相互交織並跨越雙邊關係範疇，一個國家的政策可能引發多個國家連鎖反應。



史文認為，戰略穩定要求大國不能持續以犧牲他國安全為代價尋求自身更大安全。這並不意味著消除競爭，各國仍會圍繞經濟優勢、技術領先地位、影響力和安全展開競爭，但競爭只是治國方略的一部分，不應成為目的。



他指出，真正的危險在於競爭變得“無邊界”：將其他國家的任何所得都視為自身損失，將每一項技術進步都視為威脅，每一項防禦措施又招致新的反制措施，最終使安全困境從軍事領域擴展至經濟、技術和政治等多個領域。



基於此，史文高度認可中美兩國元首北京會晤中提出的“中美建設性戰略穩定關係”。他表示，北京峰會創造了非常寶貴的戰略轉機，表明兩國政府目前都不尋求失控的對抗，這可以減輕其他國家選邊站隊的壓力，且為創造出一種更加多元、更具磋商性的氛圍創造空間。

