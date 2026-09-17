泰退將：中美利益交織　東盟欲做安全緩衝帶

泰國國防研究院原院長、退役空軍上將普齋·萊森塔拉科恩（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月17日電（記者 王教仁）中美在東盟地區的利益將更加交織。泰國國防研究院原院長、退役空軍上將普齋·萊森塔拉科恩16日在北京香山論壇表示，東盟希望同中美都保持良好關係，並成為東西交往的“安全緩衝帶”。



普齋是泰國國防研究院原院長。他在“多極化趨勢與國際秩序”分組討論中指出，不能把東盟各國對中美關係的選擇視為完全相同。成員國各有自身情況，東盟既希望維持同兩個大國的聯繫，也必須考慮自身的能力與利益。



回應有關東盟經濟和安全關係將如何變化的提問時，普齋談到物流、食品安全和數據中心建設等領域。他認為，這些優勢吸引各方在東盟投資。隨著中美在本地區投入更多利益，兩國的影響力會繼續增長，利益也會進一步交織。這是他觀察東盟未來處境的一項重要趨勢。



在普齋看來，東盟不應只是承受大國競爭影響的一方。他希望東盟成為東西方交往的“安全緩衝帶”，利用自身地理位置及與不同地區的聯繫，發揮溝通作用。但要做到這一點，地區國家需要增強自身韌性，保持戰略選擇的空間，而不是充當大國對抗的代理人。



談及多極化的前景，普齋認為，權力向更多國家和領域分散已是現實，關鍵在於如何管理隨之而來的競爭。他主張各方遵守基本規則、保持開放的溝通渠道，防止競爭演變為衝突。對中等強國而言，塑造新秩序也不應是零和博弈，而應著眼於技術、安全與公平兼顧的安排。



泰柬邊境衝突是普齋談及地區國家如何處理分歧的一個具體例子。普齋認為，衝突歸根結底是政治問題，已給兩國帶來沉重代價。中方為雙方恢復對話發揮了斡旋作用，但泰柬仍須通過雙邊機制繼續協商，尊重彼此關切，逐步恢復正常關係。



普齋說，兩國之間尚有邊界問題需要處理，和平的恢復需要時間；考慮到民眾無法承受戰爭之痛，雙方更應堅持對話。