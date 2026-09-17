北都定位創科引擎　專家：關鍵在對接市場需求

香港中文大學政務與政策科學學院講師孔永樂（受訪者供圖） 中評社香港9月17日電（記者 黎人愷）香港特區行政長官李家超16日公佈香港首份五年規劃，北部都會區建設加速提效被列為五個主要目標之一。香港中文大學政務與政策科學學院講師孔永樂17日接受中評社記者採訪時表示，北部都會區“大學教育城”若要真正確立為香港高等教育與創科發展的核心引擎，關鍵在於破解科研成果落地轉化的結構性問題。特區政府可在北都大學城內搭建產學研協同平台，引導高校科研對接市場需求。



孔永樂現為香港中文大學政務與政策科學學院講師，同時擔任人文社科跨領域期刊《萬隆：全球南方期刊》的執行編輯。他長期深耕全球政治經濟、區域經濟整合與亞歐國際關係研究，是國際政治經濟與區域治理領域兼具港澳視角的知名學者。



在香港首份五年規劃中提出22項指標，大部分指標屬於“預期性”指標，而北部都會區“熟地”五年產出量達到900公頃以及部分環保指標，屬於“約束性”指標，北都“熟地”也是所有經濟發展指標中唯一的約束性指標。



孔永樂認為，北部都會區五年內產出900公頃“熟地”被列為經濟發展指標中唯一的約束性指標，是因為土地供應是政府能夠掌控的政策工具，也是香港推動創科、新型工業化產業轉型的基礎，故此必須設下約束性指標。



孔永樂說，香港作為小型開放經濟體，諸如經濟增長及外來投資等“預期性指標”極易受全球地緣政治和外圍動盪等政府無法控制的外部因素衝擊，故此不宜硬性定死。透過這項唯一的“預期性”指標，政府向全球投資者釋放了“香港五年內一定有地可用”的明確預期，為發展北部都會區開拓新局。

