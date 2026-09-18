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直擊中國陸軍某旅防化兵噴火器實噴作業現場
http://www.CRNTT.com   2026-09-18 09:49:04
　　中評社北京9月18日電／央廣軍事報導，近日，中國陸軍第77集團軍某旅防化分隊在某訓練場進行噴火器實噴作業考核，檢驗官兵作戰能力。
 


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