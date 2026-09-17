新加坡巡迴大使：中美關係脆弱穩定

新加坡巡迴大使陳慶珠在港大做演講（中評社 郭至君攝） 中評社香港9月17日電（記者 郭至君）資深外交官、新加坡外交部巡迴大使陳慶珠（Ambassador CHAN Heng Chee）昨日作為主旨演講嘉賓在香港大學出席主題為“走出全球事務的陣營化思維？”的公開講座。面對當前大國博弈日趨激烈的複雜情景，她憑藉幾十年豐富的外交履歷，深度剖析了當前國際局勢中的結構性力量與政治抉擇間的交織互動。



陳慶珠大使首先回顧了歷史，她表示，冷戰形成了以美國為首的西方陣營和以蘇聯為首的共產主義陣營，但許多國家拒絕選邊站隊。1961年，南斯拉夫、印度、印尼等國發起不結盟運動，旨在發出獨立聲音，而非形成統一的安全或外交政策集團。核威懾下的“相互保證毀滅”避免了美蘇直接衝突，但導致了全球各地的代理人戰爭。



蘇聯解體後，北約保留並東擴，美國成為唯一超級大國。然而，911事件後美國陷入中東戰爭，同時中國、印度、巴西等新興經濟體崛起。冷戰結束時，中國專注于經濟建設並加入WTO，發展上海合作組織（SCO），旨在解決邊界爭端、打擊恐怖主義及應對地區分離主義。隨著實力增強，中國通過亞投行（AIIB）和金磚國家（BRICS）等機制逐步提升了國際話語權。



談及美國和繞不開的現任總統特朗普，陳慶珠表示，“美國優先”政策動搖了盟友對美國領導力的信任，促使日本、澳大利亞等國尋求備份計劃。多數東南亞國家拒絕完全選邊，採取“多重結盟”策略——在經濟上依賴中國，在安全上依靠美國。“這種策略不同於冷戰時期的不結盟，而是務實的利益最大化。”她說。



陳慶珠分析，特朗普第二任期摒棄自由國際秩序，轉向交易型雙邊關係，對盟友施加關稅壓力，導致歐洲追求“戰略自主”，亞洲盟友加強橫向安全合作。日本、澳大利亞、韓國、菲律賓等國在美軍部署調整背景下，深化彼此間的防務合作，逐漸形成不依賴美國的區域安全網路。

