中美人文交流可防兩國衝突升級　不可替代

新加坡巡迴大使陳慶珠在港大對談（中評社 郭至君攝） 中評社香港9月17日電（記者 郭至君）新加坡外交部巡迴大使陳慶珠（Ambassador CHAN Heng Chee）昨日作為主旨演講嘉賓在香港大學出席主題為“走出全球事務的陣營化思維？”的公開講座，在交流問答環節，她深度解析了當前美國的內政外交，並強調當下中美人文交流的重要性和不可替代性。



陳慶珠說，美國社會經歷了根本性變化，兩黨合作變得極其困難，甚至社交層面的跨黨派交流也已減少，這種極化源於全球化帶來的結構性破壞、移民問題以及民主制度性能的退化。她判斷，無論未來總統是誰，美國都將維持一定的“特朗普特色”，例如保留關稅政策和收緊移民立場。因為關稅被視為保護美國國內產業和增加財政收入的手段，不太可能被完全取消。



“儘管存在內部混亂和‘長期衰落’的敘事，美國在軍事、經濟和高科技領域仍保持強大實力。其頂尖企業在全球佔據主導地位，股市表現強勁，顯示出國家的韌性。然而，美國社會普遍存在不安全感，這影響了其對外行為的邏輯。”陳慶珠表示。



陳慶珠特別指出，目前中美之間缺乏戰略互信，雙方應更多聚焦於共同利益而非試圖建立現階段不可企及的信任。在技術特別是人工智慧領域，對話至關重要，但議程設置充滿挑戰，涉及主權和安全等敏感問題。



陳慶珠表示，中美之間的留學生人數從十年前的約2.5萬人降至目前的約2000人，這一趨勢令人擔憂。瞭解對手是管理競爭的前提，切斷人員往來將導致誤判和政策失誤。儘管存在簽證限制和安全顧慮，維持學生和學者交流對於防止衝突升級具有不可替代的作用。



陳慶珠也認為，中國並非要推翻現有的國際秩序，而是受益於WTO等多邊機制。中國更傾向於在聯合國框架內運作，強調發展權和社會權利，而非西方主導的政治權利話語。



陳慶珠大使現任新加坡外交部巡迴大使，是新加坡傑出的外交官和政治學者。