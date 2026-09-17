高市早苗新內閣名單公布

9月17日，在日本東京，日本首相高市早苗（中）與閣僚出席內閣會議。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月17日電／日本首相高市早苗9月17日改組內閣。



據央視新聞消息，當日下午公布的閣僚名單顯示，內閣官房長官木原稔、外務大臣茂木敏充、防衛大臣小泉進次郎、財務大臣片山皋月等人留任；日本眾議員關芳弘首次入閣，擔任文部科學大臣；日本維新會前幹事長中司宏入閣，擔任規制改革擔當大臣，這也是維新會成員首次入閣。



當地時間17日，日本政府召開臨時內閣會議，高市內閣全體閣僚提交辭呈。