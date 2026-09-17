表1：《兩岸對照名詞·中醫》大陸用語 表2：《兩岸對照名詞·中醫》大陸用語 中評社╱題：術語標準化助推兩岸中醫藥融合發展的探索與思考 作者：宋雅文（鄭州），河南中醫藥大學外語學院講師；朱文曉（鄭州），通訊作者、河南中醫藥大學外語學院院長＼教授



【摘要】兩岸中醫藥的融合發展有賴於術語標準化工作的先行突破。本文梳理兩岸中醫藥術語的共性、差異及其成因，分析兩岸中醫藥術語標準化工作的推進現狀與現實困境，並立足於深化兩岸融合發展全域，提出四項建議：建立常態化對接的專門機構、構建共建共享的數字化術語庫、深化重點領域的術語對照工作、加強術語標準化人才隊伍建設。旨在通過推動術語標準化，搭建兩岸共通的語言橋樑，以深化產業合作與文化認同，助力兩岸中醫藥融合發展。



一、引言



2019年1月，習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上提出“兩岸要應通盡通，提升行業標準共通”，為新時代對台標準化工作提供了重要政策依據。2026年2月，國共兩黨智庫論壇將“整合兩岸中醫藥資源與技術”納入十五項共同意見，體現了中醫藥在兩岸交流合作與融合發展中的獨特價值。中醫藥承載著中華民族的文化基因，是聯結兩岸同胞健康福祉、產業合作與文化認同的重要紐帶。隨著兩岸中醫藥領域合作由政策倡議走向實踐探索，如何推動兩岸中醫藥行業標準共通，促進兩岸中醫藥融合發展，成為亟待解決的問題。



術語是通過語音或文字來表達或限定科學概念的約定性語言符號〔1〕，是人類科學知識在語言中的結晶〔2〕。術語標準化強調術語與概念之間應建立清晰的對應關係，其核心價值在於消除語言歧義、提升交流效率〔3〕，是規範行業交流的基石。在兩岸中醫藥領域，術語標準化不僅關係到學術交流的準確性，也直接影響臨床診療、科研協作和產業合作的銜接效率。當前，兩岸中醫藥交流合作不斷深化，術語對照工作的基礎性作用日益凸顯，但相關工作整體上仍存在關注度不高、系統性不足、協同機制不健全等問題。



基於此，本文以術語標準化為切入點，梳理兩岸中醫藥術語的共性與差異，總結現有術語對照工作的成果與不足，並提出推進兩岸中醫藥術語標準化的可行建議，以期為搭建兩岸中醫藥共通的語言橋樑、推動兩岸中醫藥的融合發展提供參考。



二、兩岸中醫藥術語的共性與差異



兩岸中醫藥術語對照呈現“大同小異”的基本特徵。以兩部術語對照本為例。2015年台灣教育研究院發佈的《兩岸對照名詞·中醫》〔4〕原收錄中醫藥術語1120條，經去重後為878條，每條術語均列有大陸用語與台灣用語以作對照。其中，兩岸表達基本一致的術語（僅存在繁簡字體區別）達855條，占比97.4%。2017年商務印書館出版的《兩岸科技常用詞典》〔5〕收錄中醫藥術語約964條，其中兩岸表達基本一致的術語903條，占比93.7%。儘管這兩部對照本不能完全反映全貌，但足以說明兩岸在中醫藥基礎領域所使用的術語基本相同，僅存在少量差異。



下文將分別探討兩岸中醫藥術語何以“大同”，並分析“小異”的表現形式及其成因。



（一）兩岸中醫藥術語“大同”之成因



1.兩岸中醫同宗同源



兩岸中醫同宗同源，台灣中醫的發生和發展深受中國大陸的影響。中醫源於大陸，是古人基於長期的自然觀察與臨床實踐，融合中國古典哲學思想而形成的獨特醫學體系，至今已有數千年的發展歷史。相較之下，中醫傳入台灣有文獻記載的時間僅有數百年。明末永曆年間，鄭成功收復台灣，以漢人為主體的移民大量遷入，其中不乏中醫從業者。這些醫家在行醫之餘，亦向台灣民眾傳授、普及中醫藥知識〔6〕，使中醫藥術語體系在台灣得以初步建立。此後，他們及台籍醫家在認識和表述台灣本土的醫療實踐時，亦沿用大陸形成的中醫藥術語體系〔7〕。以台灣本土草藥的發掘為例，諸如含玲草、珠仔草、過江龍等，對其命名及性味、功效的描述均遵循大陸的表述習慣與術語範式。自此，中醫在台灣落地生根，逐漸成為該地區的主流醫學，中醫藥術語體系也隨之在台灣確立並完善。



清末甲午戰爭後，日本佔據台灣，殖民當局推行西醫政策，大力打壓中醫。至1945年日本投降時，台灣地區持有中醫業務許可證者僅剩數十人，台灣中醫事業瀕臨滅絕〔8〕。國民黨遷台後，雖從大陸帶去部分中醫師和中醫典籍，並在台灣重新實施中醫教育，但由於受到民國時期民族虛無主義和全盤西化思潮的影響，他們對中醫仍抱有歧視，使台灣中醫未能真正復興。20世紀七八十年代，隨著全球“中醫熱”的興起，以及台灣民眾對中醫藥的殷切需求，台灣當局開始重視中醫發展〔9〕。與此同時，兩岸恢復交流，大陸現代化的中醫教材引入台灣，長庚大學等台灣院校聘任大陸師資擔任客座教授，福建中醫藥大學等大陸院校亦開辦對台中醫藥培訓班，開展對台中醫藥教育。通過教材、師資、臨床等多層面的交流合作，大陸最新的中醫藥科研成果和診療經驗在台灣得以傳播和推廣。



四百年間，兩岸中醫雖歷經曲折，但始終保持著溝通與交流，以此中醫藥術語體系在兩岸得到共同傳承和發展，奠定了兩岸中醫藥術語“大同”的歷史基礎。



2.中醫的科學性和文化性



中醫兼具科學性和文化性，這是兩岸中醫藥術語“大同”的根本原因。中醫的科學性在於，它融合了“天人合一”的中國古典哲學思想，是一門從天人關係來認識人體生理現象和病理變化的自然科學。它強調人與自然同源一氣，通過氣機與節律相互感應與聯結。人體在受自然規律支配的同時，亦能憑藉自身調節能力順應自然之變化。因此，中醫極具包容性和適應性，縱使時空變遷，亦能扎根延續，做到因人、因時、因地制宜，守護民眾生命健康。正因如此，中醫數百年前傳入台灣時便很快被接受，今日亦能在現代化進程中迅速調適、歷久彌新。



中醫的文化性在於，它不僅是一門科學，更是中華民族的身份符號，是聯結兩岸同胞情感的文化臍帶。日據時期，殖民當局禁止中醫教育，企圖從根源上抹殺中醫，然而中華文化的血脈並未因此斷絕。台灣民眾將散落民間的驗方資料默默珍藏，以樸素的方式延續著民族文化的根脈〔10〕。1987年兩岸恢復交流後，民間中醫文化互動日益活躍，涵蓋義診、研學、論壇、市集等多種形式，兩岸同胞共同致力於傳承和弘揚中華民族傳統文化。例如，2023年兩岸青年攜手深入鄉村開展健康義診活動，推廣中醫養生文化〔11〕。



（二）兩岸中醫藥術語“小異”之辨析



兩岸中醫藥術語對照在“大同”之餘，也存在“小異”，可細分為表達有細微差異的術語、表達有明顯差異的術語以及台灣專有術語三類。



1.表達有細微差異的術語



兩岸中醫藥術語對照中存在字詞增加的現象。例如，台灣教育研究院發佈的《兩岸對照名詞·中醫》中，大陸用語比台灣用語多一個“病”字的就有9條（部分列舉見表1），原因主要有二：其一，中醫疾病的命名具有多樣性和靈活性，其中以主要臨床表現命名是最常見的方式。因此，咳嗽、心悸、遺尿等既是症狀又是疾病，加綴“病”字可以將兩者有效區分。其二，為實現中醫藥標準化和現代化，大陸自新中國成立以來高度重視中醫藥術語標準化工作，而系統性是術語定名應遵循的重要原則之一，即在定名時應明確術語所指稱的概念及其在概念體系中的位置，增強其理據性〔12〕。在以症狀命名的疾病名稱之後統一加綴“病”字，亦是為了保持用詞形式的一致，體現系統性〔13〕。



［表1：《兩岸對照名詞·中醫》大陸用語］



兩岸中醫藥術語對照中亦存在字詞刪減的現象。《兩岸對照名詞·中醫》中，大陸用語比台灣用語減少字詞的術語有12條（部分列舉見表2），主要原因在於術語定名工作需遵循簡明性原則，即術語應易懂、易記、易讀、簡潔，以便傳播和派生新詞〔14〕。因此，大陸在規範中醫藥術語時，對部分較長的名詞，在不損失詞義的前提下，進行了適當簡化，如將“消導法”“湧吐法”“和解法”等治法簡化為“消法”“吐法”和“和法”〔15〕，使其更便於記憶和傳播。



［表2：《兩岸對照名詞·中醫》大陸用語］



