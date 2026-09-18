德國獲得許可生產美制武器稀缺彈藥

來源：參考消息網資料圖 中評社北京9月18日電／據參考消息網引述美國《防務新聞》周刊網站9月16日報導，德國和美國防務領導人簽署了一項協議，將德國定位為又一個生產中心。如果美國本土軍工企業因需求過大而應付不過來時，德國工人可以為美制武器生產稀缺彈藥。



德國國防部長鮑里斯·皮斯托裡烏斯和美國國防部長皮特·赫格塞思15日宣布了該協議。皮斯托裡烏斯當時正在訪問五角大樓。與此同時，德國官員希望在跨大西洋防務關係中獲得實際接觸點，而這一關係已因美國總統特朗普對北約和歐洲時有時無的輕視而受損。



赫格塞思將該協議描述為兩國國防採購改革倡議的結合。



他說：“當我們將兩者統籌協同起來時，就會擴大聯合研發、生產、許可製造以及擴展維修和保障能力的機會。這正是盟國應該做的事情。”



歐洲導彈生產企業歐洲導彈集團的德國分公司已經在生產老一代“愛國者”PAC-2的防空攔截彈。皮斯托裡烏斯告訴記者，最新的PAC-3 MSE攔截彈將於今年晚些時候在該公司位於施羅本豪森的工廠開始生產。



他告訴記者，此外兩國官員還將考慮德國可以為“戰斧”巡航導彈提供哪些零部件。



近年來，“愛國者”攔截彈和“戰斧”巡航導彈已成為武器供應緊張的突出例子。



歐洲國家已經將自己的“愛國者”地空導彈很大一部分庫存給了烏克蘭，以幫助基輔抵禦俄羅斯的導彈和攻擊型無人機的襲擊，現在它們正忙著重建自己的武器庫。