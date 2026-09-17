芬蘭加入法國“前沿威懾”計劃

來源：參考消息網資料圖 中評社北京9月17日電／據參考消息網引述法新社9月14日報導，芬蘭決定加入法國提出的“前沿威懾”計劃，成為第十個參與埃馬紐埃爾·馬克龍今年年初發起的這一倡議的歐洲夥伴國。



在14日發布的聯合聲明中，兩國宣布“將在未來數月內設立一個核指導小組，從而啟動這一合作”。



法國是歐洲除英國外唯一擁有核武器的國家，而“前沿威懾”計劃旨在聯合其他自願參與的歐洲國家，主要是通過演習和戰略磋商，但絕不涉及最終決策權的共享。



芬蘭總統亞歷山大·斯圖布在赫爾辛基的新聞發布會上說：“這意味著我們在實現國防與威懾的多元化。如果你問我們主要的核保護傘是什麼，那依然是北約、更確切地說是美國的核保護傘。因此，這為我們自身的國防規劃帶來了附加值。”



聯合聲明稱讚這是“歐洲安全與雙邊合作的重要一步”，“將為戰略信號傳遞以及管控核門檻以下的衝突升級提供機會”。斯圖布強調：“和平時期，芬蘭境內不會部署任何核武器。”



這一消息是在兩國外長於赫爾辛基簽署的新的雙邊戰略夥伴關係協議框架內宣布的。



芬蘭國際問題研究所研究員馬蒂·佩蘇評論道，在消息宣布後，“莫斯科很可能會在言辭上表達不滿，將這些措施描述為具有侵略性和威脅性”。

